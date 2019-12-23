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«Барс» всухую разгромил «Ростов»

21:22

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барс» принимал «Ростов». Хозяева отправили пять безответных шайб в воротам гостей.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — ОРДЖИ (Пекин) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ши — 7 (мен., Шин, Забабурин), 29:38 — 0:1. Зенчиков — 5 (Кожевников, Галеев), 50:48 — 1:1. Швецов — 10 (бол., Белухин), 61:38 — 2:1.

Вратари: Дорожко — Лием.

Судьи: Отмахов, Самарин.

23 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Сироткин — 8 (бол., Тарасов), 3:13 — 1:0. Рымарев — 22 (Ершов), 53:36 — 2:0. Толузаков — 15 (мен., Шафигуллин, Майоров), 54:39 — 2:1. Шестаков — 4 (Игнашин, Громов), 58:18 — 3:1.

Вратари: Перевозчиков — Скрынник.

Судьи: Голышев, Тютнев.

23 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Номад» (Нур-Султан) — «Дизель» (Пенза) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Некряч — 1 (Гурин, Семенов), 30:19 — 1:0.

Вратари: Крамарь — Борисов.

Судьи: Анашин, Заболотнев.

23 декабря. Нур-Султан. МЛД «Барыс-Арена».

«Челмет» (Челябинск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кошурников — 5 (Шепелев, Мансуров), 51:10 — 1:0. Ибрагимов — 3 (Кукштель, Конозов), 55:01 — 1:1.

Победный буллит: Савунов.

Вратари: Мыльников — Лысенков.

Судьи: Демура, Раминг.

23 декабря. Челябинск. ДС «Юность».

«Горняк» (Учалы) — «Динамо» (Тверь) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Носков — 5 (Митякин, Корчемкин), 11:08 — 1:0.

Вратари: Гросс — Тяло (59:22).

Судьи: Мелихов, Шемякин.

23 декабря. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Южный Урал» (Орск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кремзер — 2 (Пухов), 28:56 — 0:1. Шацкий — 3 (Марзоев), 31:20 — 1:1.

Победный буллит: Кулагин.

Вратари: Корепанов — Синягин.

Судьи: Беляев, Кислов.

23 декабря. Орск. ДС «Юбилейный».

«Барс» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Марин — 2 (Хапов), 26:39 — 1:0. Тимиров — 4 (Фазлеев), 33:22 — 2:0. Хасанов — 2 (бол., Фазлеев, Марушев), 35:22 — 3:0. Фазлеев — 4 (Зарипов, Тимиров), 44:02 — 4:0. Мужиков — 2 (Фазлеев, Тимиров), 58:53 — 5:0.

Вратари: Голубев — Павлов.

Судьи: Иванов, Тихомиров.

23 декабря. Казань. Дворец спорта.

«Рязань» (Рязань) — «Буран» (Воронеж) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Червоненко — 4 (Раисов, Кляузов), 54:32 — 0:1.

Вратари: Большаков (58:46) — Окоряк.

Судьи: Мельников, Нестеров.

23 декабря. Рязань. ДС «Олимпийский».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/vhl/2019-2020/

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