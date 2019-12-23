«Барс» всухую разгромил «Ростов»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барс» принимал «Ростов». Хозяева отправили пять безответных шайб в воротам гостей.
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«Ценг Тоу» (Цзилинь) — ОРДЖИ (Пекин) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Ши — 7 (мен., Шин, Забабурин), 29:38 — 0:1. Зенчиков — 5 (Кожевников, Галеев), 50:48 — 1:1. Швецов — 10 (бол., Белухин), 61:38 — 2:1.
Вратари: Дорожко — Лием.
Судьи: Отмахов, Самарин.
23 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Сироткин — 8 (бол., Тарасов), 3:13 — 1:0. Рымарев — 22 (Ершов), 53:36 — 2:0. Толузаков — 15 (мен., Шафигуллин, Майоров), 54:39 — 2:1. Шестаков — 4 (Игнашин, Громов), 58:18 — 3:1.
Вратари: Перевозчиков — Скрынник.
Судьи: Голышев, Тютнев.
23 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Номад» (Нур-Султан) — «Дизель» (Пенза) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Некряч — 1 (Гурин, Семенов), 30:19 — 1:0.
Вратари: Крамарь — Борисов.
Судьи: Анашин, Заболотнев.
23 декабря. Нур-Султан. МЛД «Барыс-Арена».
«Челмет» (Челябинск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кошурников — 5 (Шепелев, Мансуров), 51:10 — 1:0. Ибрагимов — 3 (Кукштель, Конозов), 55:01 — 1:1.
Победный буллит: Савунов.
Вратари: Мыльников — Лысенков.
Судьи: Демура, Раминг.
23 декабря. Челябинск. ДС «Юность».
«Горняк» (Учалы) — «Динамо» (Тверь) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Носков — 5 (Митякин, Корчемкин), 11:08 — 1:0.
Вратари: Гросс — Тяло (59:22).
Судьи: Мелихов, Шемякин.
23 декабря. Учалы. Ледовая арена «Горняк».
«Южный Урал» (Орск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кремзер — 2 (Пухов), 28:56 — 0:1. Шацкий — 3 (Марзоев), 31:20 — 1:1.
Победный буллит: Кулагин.
Вратари: Корепанов — Синягин.
Судьи: Беляев, Кислов.
23 декабря. Орск. ДС «Юбилейный».
«Барс» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Марин — 2 (Хапов), 26:39 — 1:0. Тимиров — 4 (Фазлеев), 33:22 — 2:0. Хасанов — 2 (бол., Фазлеев, Марушев), 35:22 — 3:0. Фазлеев — 4 (Зарипов, Тимиров), 44:02 — 4:0. Мужиков — 2 (Фазлеев, Тимиров), 58:53 — 5:0.
Вратари: Голубев — Павлов.
Судьи: Иванов, Тихомиров.
23 декабря. Казань. Дворец спорта.
«Рязань» (Рязань) — «Буран» (Воронеж) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Червоненко — 4 (Раисов, Кляузов), 54:32 — 0:1.
Вратари: Большаков (58:46) — Окоряк.
Судьи: Мельников, Нестеров.
23 декабря. Рязань. ДС «Олимпийский».