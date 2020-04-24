Барков занял пост главного тренера «Лады»

Главным тренером «Лады» назначен Александр Барков, ранее работавший в тольяттинском клубе на должности старшего тренера, сообщает официальный сайт команды.

Александр Барков — главный тренер «Лады»



Тольяттинский клуб возглавил специалист, ранее работавший в тренерском штабе команды на должности старшего тренера. pic.twitter.com/zCPx9CuFvv — ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) April 24, 2020

В последние годы Александр Барков работал в Китае в командах «ОРДЖИ Юниор», «КРС-ОРДЖИ», «Куньлунь РС Юниор». Возглавлял молодежную и юниорскую сборные Китая, входил в тренерский штаб основной национальной команды Китая. В КХЛ 54-летний специалист работал в «Амуре», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».

Свою тренерскую карьеру Александр Барков начинал в Финляндии, где работал с юниорской командой «Таппары», а позднее входил в тренерский штаб основной команды. Также в его активе работа с молодежной сборной Финляндии.