Аверкин занял пост генерального менеджера «Дизеля»

Вадим Аверкин сменил Сергея Лопушанского на посту генерального менеджера пензенского «Дизеля», сообщает официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Аверкин за годы карьеры игрока выступал за нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», киевский «Сокол», пермский «Молот-Прикамье», «Саров» и другие. По окончании игровой карьеры возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, в минувшем сезоне был помощником главного тренера китайского «Ценг Тоу».

В прошедшем сезоне ВХЛ «Дизель» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Петрова тюменскому «Рубину» — 2-4.