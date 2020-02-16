Авцин сделал хет-трик в матче за «Челмет»

Нападающий Александр Авцин сыграл за «Челмет» в матче регулярного чемпионата против «Тороса» (4:2).

Авцин отметился хет-триком и победной шайбой на 56-й минуте в третьем периоде.

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Регулярный чемпионат

«Горняк» (Учалы) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)

Голы: Носков — 12 (Митякин), 1:24 — 1:0. Рукин — 2 (Чувиляев), 4:44 — 1:1. Чувиляев — 14 (Сметанин), 7:03 — 1:2. Сандер — 5 (Сметанин), 19:28 — 1:3. Ивашов — 5 (Митякин, Леонтьев), 27:40 — 2:3. Мингалеев — 17 (Баранов, Тютяев), 29:57 — 3:3. Баранов — 4 (бол., Тютяев, Ивашов), 47:01 — 4:3. Носков — 13 (Баранов), 57:50 — 5:3.

Вратари: Гросс — Шостак.

Судьи: Мальцев, Чернышов.

16 февраля. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Ермак» (Ангарск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Голы: Тарасов — 11 (Шапорев, Тарасов), 4:00 — 0:1. Тарасов — 12, 22:34 — 0:2. Шин — 13 (Игнашин), 40:00 — 0:3. Лихотников — 10 (Стулов, Гренц), 51:06 — 0:4. Сироткин — 14 (Лихотников), 53:59 — 0:5. Тарасов — 13 (Петросян), 56:03 — 0:6. Таратунин — 5 (Петросян, Шапорев), 58:02 — 0:7.

Вратари: Нечистовский (Анаркулов, 56:03) — Перевозчиков.

Судьи: Демура, Светилов.

16 февраля. Ангарск. ДС «Ермак».

«Челмет» (Челябинск) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Голы: Скориков — 1 (И. Козлов, Галин), 29:00 — 0:1. Авцин — 1 (бол., Фатеев, Шабанов), 40:20 — 1:1. Мокрушев — 5 (Фатеев, Шаров), 43:14 — 2:1. Голованов — 10, 48:33 — 2:2. Авцин — 2 (Кирпичников), 55:29 — 3:2. Авцин — 3 (п.в., Кирпичников), 59:25 — 4:2.

Вратари: Сухачев — Сохатский (58:56 — 59:25).

Судьи: Анашин, Мельников.

16 февраля. Челябинск. ДС «Юность».

«Сокол» (Красноярск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Васильев — 1 (Савельев, Чехов), 3:52 — 1:0. Князев — 25 (бол., Цыганов, Гловацкий), 8:23 — 2:0. Казаковцев — 14 (бол., Шубин, Скобелев), 11:26 — 2:1. Князев — 26 (Коротков), 20:52 — 3:1. Кицын — 36 (Ердаков), 25:26 — 3:2. Гловацкий — 17 (Цыганов, Коротков), 33:28 — 4:2. Гиздатуллин — 2 (Ибатуллин, Лебедев), 47:43 — 5:2. Кицын — 37 (бол., Поляков, Ердаков), 48:52 — 5:3. Вилков — 7 (Мищенко, Митрофанов), 49:35 — 6:3.

Вратари: Шилин — Литвинов (Никитин, 33:28).

Судьи: Батурин, Нестеров.

16 февраля. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».

«Барс» (Казань) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Пеньковский — 5 (Рыжков, Ибрагимов), 11:29 — 0:1. Попугаев — 2 (Каницкий, Комиссаров), 17:45 — 0:2. Валеев — 9 (Пестушко), 48:01 — 1:2.

Вратари: Мифтахов (59:17) — Третьяк.

Судьи: Голышев, Парфенов.

16 февраля. Казань. Дворец спорта.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Сарыарка» (Караганда) — 4:5 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Дугин — 3 (Чуркин, Борисенков), 2:01 — 1:0. Махановский — 12 (Кириллов, Фищенко), 3:31 — 2:0. Захарчук — 10 (Веревкин, Тертышный), 8:20 — 3:0. Никулин — 5 (Голоднюк, Сиксна), 13:22 — 3:1. Захарчук — 11 (Берлев, Лекомцев), 39:06 — 4:1. Зиазов — 7 (бол., Кузнецов, Сиксна), 46:27 — 4:2. Михайлов — 16 (Лыпкань, Хлопотов), 48:22 — 4:3. Зиазов — 8 (бол., Соколов, Ремов), 52:43 — 4:4. Хлопотов — 8 (Кулда), 60:28 — 4:5.

Вратари: Иванников — Рейзвих (Еремеев, 8:20).

Судьи: Андрианов, Гордиенко.

16 февраля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Я. Альшевский — 7 (С. Альшевский, Шайхулов), 3:30 — 0:1. Я. Альшевский — 8, 9:30 — 0:2. Гизатуллин — 2 (Теряев), 36:29 — 0:3.

Вратари: Мустафин (Кислицын, 40:00, Мустафин, 54:55) — Кульбаков.

Судьи: Мелихов, Шемякин.

16 февраля. Орск. ДС «Юбилейный».

«Зауралье» (Курган) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Дьяченко — 7 (Мизюрин), 1:45 — 0:1. Черников — 5 (Бабинцев), 49:29 — 1:1. Виноградов — 6 (бол., Рожковский, Щегольков), 53:44 — 1:2.

Вратари: Устинский (59:26) — Костин.

Судьи: Отмахов, Шмаков.

16 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Рубин» (Тюмень) — «Номад» (Нур-Султан) — 8:4 (3:1, 3:3, 2:0)

Голы: Асетов — 6 (мен., С-т Данияр), 7:45 — 0:1. Железнов — 13 (бол., Бердюков, Лютов), 8:09 — 1:1. Бабенко — 6 (Рычагов), 9:53 — 2:1. Ячменев — 11 (Кравченко), 19:35 — 3:1. Асетов — 7 (Яковлев), 21:09 — 3:2. Степанов — 3 (Белов, Жихарев), 22:43 — 4:2. Попов — 11 (Иванов), 23:19 — 5:2. Ячменев — 12 (бол.), 27:56 — 6:2. Разумняк — 14, 33:21 — 6:3. Гурин — 5 (бол.), 36:42 — 6:4. Горбунов — 12 (Кравченко), 50:55 — 7:4. Железнов — 14 (Бердюков, Белов), 56:15 — 8:4.

Вратари: Назаров — Каратаев (Крамарь, 23:19).

Судьи: Ермолаев, Потапов.

16 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

ОРДЖИ (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Забабурин — 2 (Полинин, Абрамов), 26:45 — 1:0. Угольников — 6 (Журавлев), 42:30 — 1:1. Тимирев — 26 (Майоров, Глазков), 55:19 — 1:2. Майоров — 10 (п.в., Озолиньш), 59:54 — 1:3.

Вратари: Лием (Лазарев, 59:54) — Коробов.

Судьи: Самарин, Тютнев.

16 февраля. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Дизель» (Пенза) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Володин — 3 (Барулин, Думбадзе), 0:25 — 0:1. Князев — 9 (бол., Володин), 13:08 — 0:2. Макаров — 13 (Романов, Подзиньш), 36:23 — 0:3. Медведев — 13 (Андриянов, Подзиньш), 50:15 — 0:4.

Вратари: Боярчук (59:35 — 59:54) — Борисов.

Судьи: Заболотнев, Мочалов.

16 февраля. Пенза. СЗК «Дизель Арена».

«Динамо» (Тверь) — «Буран» (Воронеж) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Верба — 9 (Сухов), 4:41 — 1:0. Уваров — 1 (Кобелев), 17:31 — 2:0. М. Гимбатов — 10 (Рыбаков), 22:16 — 2:1. О. Зайцев — 7 (Шипов), 34:22 — 3:1. Денисов — 1 (Уваров, Бицадзе), 43:18 — 4:1.

Вратари: Жеренко — Окоряк (59:44).

Судьи: Величко, Сюрдяев.

16 февраля. Тверь. СК «Юбилейный».

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Курбатов — 14 (Петьков, Назаревич), 3:49 — 1:0. Кукштель — 12, 10:50 — 2:0. Кулаков — 9 (Лукошин, Миргалиев), 16:52 — 2:1. Дергачев — 1 (Александров, Володин), 26:36 — 3:1. Назаревич — 4 (бол., Курбатов), 51:49 — 4:1. Тихонов — 2, 53:41 — 5:1. Алексеев — 2 (Мартынов, Леонов), 55:37 — 5:2.

Вратари: Мельничук — Кудашев (Павлов, 26:36).

Судьи: Кислов, Прокуратов.

16 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Рязань» (Рязань) — «Химик» (Воскресенск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Сорокин — 6 (бол., Гришин, Круженков), 22:00 — 0:1. Гришин — 3 (Сорокин), 44:40 — 0:2. Карпов — 11 (Лазарев, Сергеенко), 55:16 — 1:2.

Вратари: Югов (58:55) — Сковронский.

Судьи: Степучев, Тихомиров.

16 февраля. Рязань. ДС «Олимпийский».