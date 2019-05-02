Российский специалист Александр Титов возглавил "Ладу", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Последним местом работы 44-летнего Титова был "Сокол". Россиянин возглавлял команду с 2016 по 2019 год.

– Хочу поблагодарить руководство "Сокола" и Красноярского края за доверие, которое они мне оказали. Мы старались работать и выполнять поставленные задачи. Конечно, не все получилось и всегда хочется большего. В последнем сезоне у нас было довольно много сложностей, связанных с проведением Универсиады в Красноярске, но ребята в команде проявили себя как профессионалы. Поступило предложение от "Лады" – новый вызов для меня. Три сезона – большой срок, назрели изменения. Тем более, все это время я жил в отрыве от семьи, а Тольятти гораздо ближе к Москве. Сошлось много факторов, которые повлияли на мое решение, – приводит слова Титова пресс-служба "Лады".