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21-летний хоккеист «Южного Урала» погиб в ДТП

10:13
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Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» Артем Карпенко погиб в результате ДТП. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

— Сегодня на трассе в ДТП погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко, — говорится в сообщении. — Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пензы, на 647-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись ГАЗель и Kia. За рулем иномарки был 21-летний Артем Карпенко. В результате аварии водитель Kia и одна из пассажирок ГАЗели скончались на месте от полученных травм. Хоккейный клуб «Южный Урал» выражает соболезнования родным и близким Артема.

Сегодня на трассе в ДТП погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пензы, на 647-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись ГАЗель и Kia. За рулём иномарки был 21-летний Артем Карпенко. В результате аварии водитель Kia и одна из пассажирок ГАЗели скончались на месте от полученных травм. ? Хоккейный клуб «Южный Урал» выражает соболезнования родным и близким Артема.

Публикация от ХК ЮЖНЫЙ УРАЛ ? (@orskhockey)

Хоккеист выступал на позиции защитника. В прошлом сезоне он играл за «Южный Урал-Металлург» в ВХЛ-Б.

Дополнительная информация

http://www.orsk-hockey.ru/press_center/feeds/2804

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