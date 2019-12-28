21-летний хоккеист «Южного Урала» погиб в ДТП

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» Артем Карпенко погиб в результате ДТП. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

— Сегодня на трассе в ДТП погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко, — говорится в сообщении. — Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пензы, на 647-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись ГАЗель и Kia. За рулем иномарки был 21-летний Артем Карпенко. В результате аварии водитель Kia и одна из пассажирок ГАЗели скончались на месте от полученных травм. Хоккейный клуб «Южный Урал» выражает соболезнования родным и близким Артема.

Хоккеист выступал на позиции защитника. В прошлом сезоне он играл за «Южный Урал-Металлург» в ВХЛ-Б.