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«Тоттенхэм» выкупил Ло Сельсо у «Бетиса»

16:19

«Тоттенхэм» объявил о выкупе 23-летнего полузащитника Джованни Ло Селсо из «Бетиса». Как сообщает официальный сайт английского клуба, контракт с аргентинцем рассчитан до лета 2025 года.

Ло Сельсо перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды летом 2019 года, на его счету 2 забитых мяча в 20 матчах в составе команды.

По информации британских СМИ, лондонцы заплатили за выкуп игрока 27 миллионов фунтов стерлингов.

«Тоттенхэм» объявил о выкупе аргентинца сразу после того, «Интер» сообщил о приобретении датского полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена за 16,9 миллиона фунтов.

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