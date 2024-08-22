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Сегодня, 18:49

Кныжов подписал пробный контракт с «Питтсбургом»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский защитник Николай Кныжов подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Питтсбург».

Пробный контракт рассчитан не более чем на 25 игр. В течение срока его действия или по завершении стороны могут заключить полноценный договор.

Последним клубом 26-летнего Кныжова был «Сан-Хосе», который выставил его в июне на драфт отказов. С 2019 года игрок выступал за команды из клубной системы. На счету защитника 81 матч и 12 (3+9) очков в НХЛ.

Россиянин является воспитанником петербургского СКА.

Источник: Официальная страница
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Николай Кныжов
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