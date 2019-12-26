Источник: «Эспаньол» в ближайшее время урегулирует трансфер Халка

Капитан «Шанхай Шанган» Халк близок к переходу в «Эспаньол». Как утверждает El Mundo Deportivo, в ближайшее время стороны проведут «важные переговоры» по урегулированию трансфера.

Решающим фактором в переходе 33-летнего бразильца могут стать хорошие отношения руководства «Эспаньола» и «Шанхай Шангана». В начале 2019 года из китайского клуба в испанский перешел бывший партнер Халка по атаке, лучший бомбардир команды У Лэй.

Халк до перехода в «Шанхай Шанган» с 2012 по 2016 год играл за «Зенит». Также в его карьере была бразильская «Витория», ряд японских клубов и «Порту».