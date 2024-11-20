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Сегодня, 19:11

Агентство Бережного подтвердило обмен вратаря в СКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Спортивное агентство Winners Hockey Agency, представляющее интересы вратаря «Авангарда» Станислава Бережного, подтвердило обмен вратаря в СКА.

О сделке ранее сообщил «Матч ТВ» — в Омск отправляются голкипер Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов, а в Санкт-Петербург — Бережной.

«Подтверждаем появившуюся в СМИ информацию об обмене вратаря Станислава Бережного из «Авангарда» в СКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Что касается нападающего Эмиля Галимова, то пока преждевременно говорить о его трансфере, поскольку переговоры в данному игроку еще продолжаются», — говорится в заявлении организации.

21-летний Бережной является воспитанником омского клуба. Голкипер выступал за команды из системы «Авангарда» в ВХЛ и МХЛ, не проведя ни одного матча за главную команду.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Серебряков готовится, Толчинского менять не планируем». Ротенберг отвечает на горячие вопросы

Источник: Winners Hockey Agency
ХК Авангард
ХК СКА
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