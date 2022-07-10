Знакомство с таксистом и роковое пророчество: история любви и гибели Валерия Харламова и его жены

После первой аварии хоккеист часто говорил о смерти.

«Доживу до 30, а там пусть будь что будет», — это фраза легендарного хоккеиста Валерия Харламова, произнесенная в раздевалке, заставила переглянуться многих партнеров по команде.

Они стали убеждать его гнать подальше от себя такие мысли. Почему 30 лет? Вся жизнь еще впереди.

На это Валерий Харламов, задумавшись на несколько секунд, ответил, что ему уж точно не светит долголетие. Он признался, что его уже давно не покидает ощущение, что умрет молодым.

Валерий Харламов. Валентин Белянчев, Фото архив «СЭ»

Таксист-хоккеист

Ирине Смирновой было 19 лет, когда в 1974 году она совершенно случайно познакомилась со знаменитым на весь СССР хоккеистом. Хотя Ирина была далека от спорта, так что имя Валерия Харламова ей в тот момент мало что говорило.

Судьбоносная встреча произошла в ресторане «Россия». Ирина пришла туда отметить день рождения подруги. Тогда-то на нее и обратил внимание Харламов. Молодой человек пригласил девушку на танец.

19-летняя Ирина приняла своего ухажера за обычного шофера, который почему-то неплохо умел танцевать. Когда вечер подходил к концу и все начали расходиться, Валерий предложил подвезти девушку до дома на машине.

«Точно, таксист», — подумала Ирина, садясь в новенькую «Волгу» Харламова со знаменитым номером «00-17 ММБ».

В итоге только через некоторое время Ирина узнала, кем на самом деле является ее ухажер, когда увидела хоккеиста по телевизору.

Закрутился бурный роман, и Смирнова все ждала подходящего случая, чтобы рассказать о возлюбленном строгой маме — Нине Васильевне. Тогда в ее голове созрел хитрый план: она предложила родительнице посмотреть вместе хоккей.

«Когда Харламова показали крупным планом, я воскликнула: «Какой мальчик! Достанется кому-то такая красота!» Ира помолчала несколько минут, а потом не выдержала: «Это Валера Харламов, мы встречаемся», — делилась Нина Васильевна воспоминаниями в одном из своих редких интервью.

Однако к удивлению Ирины мама была резко против их отношений. Причина была в том, что девушке на момент знакомства было всего 19 лет. Валерий был старше своей избранницы на восемь лет.

Тем более Валерий большую часть времени проводил на тренировках. Ирина бросила учебу в Московском энергетическом институте после первого курса, чтобы уделять ему больше внимания. Конечно, такой фортель только усилил недовольство Нины Васильевны новым ухажером дочери.

Все изменилось, когда Ирина узнала, что ждет ребенка.

Валерий Харламов с женой Ириной. olympic-history.ru

Свадьба

В сентябре 1975 года у пары родился сын Александр. Молодые люди не торопились расписываться в ЗАГСе, что в советское время считалось нонсенсом. Особенно этот факт волновал маму Ирины. Она сама растила дочку в одиночку и очень переживала, что любимого внука и дочь ждут такие же трудности.

Валерий при этом не отказывался жениться. Но все время на пути его желаний становился хоккей: то сборы, то выезды, то борьба за чемпионство с ЦСКА, то ответственные игры за сборную СССР...

Валерий созрел для свадьбы после второго места на чемпионате мира в Польше. Его сыну Александру на тот момент было уже семь месяцев.

Торжественное событие состоялось 14 мая 1976 года. Все прошло тихо и без какой-то помпезности. Пара спокойно расписалась в ЗАГСе.

Свадьба с большим количеством гостей уже праздновалась в ресторане «Звездное небо», расположенном в гостинице «Интурист». Об этом позаботился товарищ Харламова по команде, жена которого работала в отеле метрдотелем.

Первое время молодая семья жила в квартире Валерия в Тушине. Но вскоре законный зять перебрался из своей однокомнатной квартиры в четырехкомнатную жилплощадь Смирновых в районе Лефортово.

Настоящего медового месяца у Харламовых не было. Саша был еще маленький, чтобы с кем-то оставаться надолго, да и тренировки в ЦСКА не прекращались до лета.

А потом молодую семью ждало большое испытание.

Первая авария

Не прошло и пары недель после свадьбы, как супруги попали в аварию на Ленинградском шоссе. В конце мая они возвращались домой с дачи, когда Валерий не справился с управлением: он хотел обогнать грузовик, но не заметил машину на встречной полосе. Пытаясь уйти от удара, Валерий выкрутил руль, и по скользкой дороге машину утащило с дороги. «Волга» врезалась в столб.

Ирина отделалась легкими ушибами. А вот Валерий пострадал гораздо серьезнее: множественные ушибы, переломы и сотрясение мозга.

Многие врачи считали, что эти травмы поставят крест на карьере великого хоккеиста. Но Валерий при поддержке жены после нескольких операций и реабилитации не только смог встать на ноги, но и осенью 1977 года триумфально вернулся на лед.

В 1977 году у Ирины и Валерия были и другие причины для радости, кроме возвращения мужа в любимый спорт. Родилась дочь, которую назвали в честь мамы хоккеиста — Бегонитой.

Только вот после пережитой аварии Валерий стал часто говорить о смерти, о том, что уйдет рано. И добавлял: «Уйду, и жену заберу с собой, слишком люблю ее».

Валерий Харламов с женой Ириной. Фото ХК «Металлург» ХК «Металлург»

Вторая авария

Харламов продолжал выступать за ЦСКА и сборную СССР. Летом 1981-го нападающий в 11-й раз стал чемпионом СССР и был назван лучшим игроком. Он полагал, что поедет вместе с товарищами на Кубок Канады, однако тренер Виктор Тихонов посчитал иначе.

Эти новости стали для Валерия Харламова серьезным ударом. Чтобы хоть как-то отвлечь мужа от тяжелых мыслей, жена уговорила его съездить с ней и ее двоюродным братом Сергеем отдохнуть на дачу под Клином.

Вечером семья собралась за столом. По воспоминаниям матери Ирины — Нины Васильевны, обсуждали, как будут отмечать ее 50-летие. И в этот момент по телевизору начали объявлять состав сборной СССР на Кубок Канады.

Валерия заранее предупредили об исключении из состава сборной из-за недостаточной физической подготовки, но в этот момент он резко изменился в лице. Было видно, что он пока не готов был смириться с таким исходом.

Всю ночь с 26 на 27 августа 1981 года Ирина Харламова не могла уснуть. И для ее супруга ночь выдалась тяжелой на раздумья.

Рано утром в тот роковой день Валерий разбудил Ирину, торопился в Москву на тренировку, которая должна была состояться в 11 утра. Супруга вызвалась сама сесть за руль, отговорила Нина Васильевна. Все-таки Ирина совсем недавно получила права, а на улице к тому же шел сильный дождь. Валерий заверил тещу, что сам поведет машину.

Как стало известно позже, изначально за рулем действительно был Валерий, но на выезде на Ленинградское шоссе он отдал руль Ирине.

На 74-м километре Ленинградского шоссе автомобиль занесло и кинуло под встречный грузовик. Все произошло так внезапно, что водитель встречного «ЗиЛа» даже не успел среагировать. Удар был такой силы, что у людей, которые находились в «Волге», шансов выжить не было.

Харламов и брат Ирины погибли на месте. Сама же Ирина была еще жива, когда приехали врачи, но, увы, спасти молодую женщину они были не в силах.

Валерий Харламов. Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

Роковое пророчество

После смерти Валерия и Ирины началась тяжба за опекунство над их детьми. В итоге они жили с бабушкой Ниной Васильевной — мамой Ирины.

Когда Бегонита выросла, бабушка рассказала ей еще одну мистическую историю. Будто бы в последний день рождения Ирина Харламова сообщила, что цыганка нагадала ей знаменитого мужа и смерть в 25. В тот вечер Валерий признался Нине Васильевне, что и ему предрекли раннюю гибель — в 33.

Татьяна Харламова, сестра Валерия, подтверждала и этот случай: «Это точно было, потому что Ирина сама все время об этом говорила».

В ходе расследования причин аварии выяснилось, что накануне происшествия дорожники латали покрытие шоссе. На стыке старого и свежего асфальта образовался выступ. Ирина наскочила на него и не смогла выровнять движение автомобиля.

Ирине Харламовой было всего 25 лет. Самому хоккеисту — 33 года. Их дети остались сиротами в 6 и 5 лет. Позже выяснилось, что женщина была беременна третьим ребенком.

По трагическому совпадению, Валерий погиб на том же участке дороги, на котором попал в аварию в первый раз.