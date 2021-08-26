Умер легендарный советский хоккеист. Он блистал на Суперсерии и Олимпиаде

Не стало Владимира Шадрина.

Даже в самые темные и безрадостные времена об историческом величии «Спартака» на его матчах одним своим видом напоминали седовласые легенды. Сегодня их стало на одну меньше. Из жизни ушел добрейшей души человек. Интеллигентный, воспитанный и рассудительный — именно таким мне запомнится Владимир Шадрин, с которым довелось познакомиться в годы, когда он работал вице-президентом родного «Спартака».

Редкие видеозаписи не самого лучшего качества не дают полной возможности понять, насколько замечательным мастером он был. Умный, не жадный, работящий центральный нападающий ценится во все времена. По отзывам тех, кто видел его в деле, именно таким альтруистом на льду был форвард, ставший одной из главных спартаковских легенд на все времена. Забивал он тоже очень много для игрока своего амплуа. «Я ведь с детства болел за «Спартак», мне нравился его зрелищный атакующий стиль, а моим кумиром юности был Владимир Шадрин», — это слова Игоря Ларионова для FHR.ru.

В советские времена игрок амплуа Шадрин не мог не соответствовать командным принципам и делал все для своих товарищей. Большую часть карьеры он провел в тройке с Александром Якушевым, выполняя много черновой работы и позволив тому сосредоточить основные усилия на атакующих действиях. Суперсерия-1972 — отличный пример того, как здорово работал Шадрин. Самым ценным игроком и лучшим бомбардиром в составе сборной СССР стал Якушев, у которого были развязаны руки. Владимир в той блестящей команде оказался вторым по результативности вместе с Валерием Харламовым. Дело не только в привлекательных цифрах статистики. Центрфорвард, оставаясь скромным по натуре человеком, был тем, на кого всегда можно положиться.

Самый знаковый момент в его карьере — даже не Суперсерия или чемпионства «Спартака» в эпоху доминирования ЦСКА. В решающем матче Олимпиады-1976 против сборной Чехии главный тренер Борис Кулагин в тяжелейшей ситуации доверился именно Шадрину. Советские хоккеисты уступали 0:2 в середине второго периода и остались на две минуты втроем против пятерых. Спартаковский нападающий в этом отрезке выиграл все три вбрасывания, вместе с защитниками Юрием Ляпкиным и Геннадием Цыганковым не позволив соперникам создать ни единого момента у ворот Владислава Третьяка. «Конечно, эти две минуты мы будем помнить долго, — вспоминал форвард о тех событиях в интервью известному журналисту «Советского спорта» Юрию Ваньяту. — И когда я уже потом в спокойной обстановке смотрел этот эпизод по телевидению, от волнения даже взмок. Но в те мгновения, на поле, я ничего, кроме соперника и шайбы, не видел. Все было, как в тумане... Сверлила лишь одна мысль: не дать бросить».

Чехи катали шайбу по периметру зоны сборной СССР и так и не смогли обмануть обороняющихся. Именно Шадрин чуть позднее забросил первую ответную шайбу и в итоге советские хоккеисты в концовке третьего периода вытащили победу (4:3), хотя их устраивала и ничья. Владимир блестяще ориентировался в самых сложных ситуациях и умел заранее просчитывать ходы соперника.

Сейчас, когда известные спортсмены редко находят возможность для саморазвития, почти невозможно представить, чтобы восходящая звезда успешно совмещала карьеру игроку с получением высшего образования. Шадрин с серебряной медалью окончил физико-математическую школу при МГУ, поступил в институт нефти и газа имени Губкина и сумел его окончить, параллельно выступая на высшем уровне. Профессия инженера-механика по нефтяному оборудованию ему не пригодилась, поскольку свое будущее он связал исключительно с хоккеем и остался в истории как один из самых ярких игроков своего поколения.