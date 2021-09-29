Молодой талантливый хоккеист бросил хоккей и стал блогером. Теперь он снимает розыгрыши людей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новый тренер

Все, мягко говоря, в шоке от того, что творится с тренерским штабом сборной, который повезет команду на Олимпиаду. Внезапно выяснилось, что прошел некий экспертный совет, на котором решено, что в Пекине руководить хоккеистами будет Алексей Жамнов. Почему экспертный совет вообще собирался, да еще и принимал такое серьезное решение, непонятно. И самое главное, с чего кто-то решил поменять решение о назначении Олега Знарка на пост тренера? Ведь еще пять дней назад Владислав Третьяк утверждал, что все, главный есть, даже хвалил тренера, мол, есть авторитет, победы за плечами. И тут вновь все поменялось. Интересно, что и с Жамновым контракт еще не подписан, хотя бывший генеральный менеджер «Спартака» дает интервью. Но это потому что Алексей — вежливый человек. Знарок тоже, может быть, что-то сказал, но он ненавидит журналистов. Кстати, это его и подвело. Как бы работал экспертный совет, если бы олимпийский чемпион стал делиться планами, назначать помощников в штаб, то есть застолбил бы за собой место?

К Жамнову вопросов нет. Известно, что если бы он сам решал, то никогда бы не пошел на такую работу, но некоторым людям неприятно отказывать. Жамнов не любит тренировать, не хочет, идеальная работа для него в хоккее — менеджерская. Да, он ездил на различные турниры, входил в штаб команды, но там у него были узкие функции, он может поделиться мнением, видением ситуации, дать конкретную и четкую подсказку хоккеисту, но отвечать за все ему совершенно не хотелось. Не из-за лени, просто он любит заниматься другими делами. Плюсы Жамнова в том, что он пользуется авторитетом среди хоккеистов, понимает хоккей, знает, что и как надо делать. Минусы — не слишком энергичный, вряд ли «поведет на баррикады». Очень плохо, что перед серьезным турниром у нас все так происходит. Это как-то несолидно.

Карьера

Нападающий Никита Попугаев решил завершить карьеру. Теперь он решил стать видеоблогером, и первое творение — удивительное. Никита кладет змею на сиденье автомобиля, а затем снимает реакцию таксиста. Скоро в газете выйдет интервью Никиты, в котором он, говорят, дал довольно неприятные характеристики российским тренерам. Попугаеву 22 года, но такое ощущение, что он уже ветеран. Иногда не успевал следить, в каком он клубе находится. То в ЦСКА, то отправляется за океан, потом возвращается, играет в Высшей лиге, внезапно оказывается в Хабаровске и отправляется в местную команду МХЛ.

Кстати, про Хабаровск. Я помню, что Александр Гулявцев очень сильно верил в форварда, давал ему играть, особо не грузил, хотел, чтобы габаритный хоккеист расслабился и приносил пользу. Все закончилось тем, что Никита забросил только одну шайбу в 36 матчах. Так что неправильно утверждать, что ему не давали шансов. Но помню прекрасно, что специалисты, работавшие с Никитой, говорили о спортсмене. Не умеет сконцентрироваться, лентяй, не выполняет установку. Талант, но относится к хоккею не слишком серьезно. Если бы так игрока оценивал один тренер, даже два, то можно было бы пропустить мимо ушей. Но все словно сговорились. Даже в АХЛ решили спустить его в ист-кост в попытке встряхнуть, привести в чувство, чтобы парень задумался, но все без толку. Попугаева драфтовали в четвертом раунде, как-то летом он поехал в лагерь «Дэвилз», но был отправлен в низшую лигу одним из первых. Не закрепился и в «Бингхэмптоне». То есть вообще все тренеры мира сговорились против Никиты? Так бывает? Мне кажется, что-то, что бывший хоккеист сейчас кладет змею в машину и снимает реакцию водителя, красноречиво свидетельствует о том, почему у него не получилось в большом спорте.

Расставание

Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек ожидаемо никого не заинтересовал в КХЛ и, как сообщают чешские СМИ, продолжит карьеру у себя дома. Жаль только, что клуб из Татарстана потратит почти 9 миллионов рублей за свою ошибку, плюс то, что Либор уже заработал, когда находился в команде. Олег Леонтьев поставил крест на хоккеисте, несмотря на то что нижнекамцы не слишком хорошо укомплектованы. Конечно, странно, что нападающий, набравший в прошлом сезоне 38 очков, стал не нужен тренеру, который как раз склонен к атакующему стилю, никого не заставляет сидеть в своей зоне и обороняться. Но если в семи матчах только одна передача, то ты должен нести ответственность. Российский хоккеист в подобной ситуации тоже был бы выведен из состава. Только слишком уж дорого расставаться с Гудачеком.

Леонтьев, правда, долго терпел. В первых четырех матчах он ставил Либора в первое звено с Шафигуллиным и Секстоном, затем начал искать других партнеров. Пытался посмотреть, как заиграет с Галимовым и Егором Поповым, затем по краям расположил Порядина и Хайруллина. Ничего не работало, хотя Гудачек получал и игровое время, и большинство. Ну что делать? Продолжать эксперименты или расстаться сейчас, параллельно занимаясь поиском другого иностранца? А может быть, Леонтьев учел то, что Либор не забивает уже 13 матчей подряд, включая концовку прошлого сезона. Иностранец так играть не имеет права, но теперь надо выбирать легионера гораздо тщательнее.