Его называли новым Третьяком, но алкоголь забрал жизнь талантливого вратаря. Он погиб в 33 года

Трагическая история Евгения Белошейкина.

Карьера Евгения Белошейкина была похожа на кратковременную вспышку, которая навсегда оставила за собой яркий след. Год назад официальный сайт НХЛ представил состав двух символических пятерок сборной СССР/России за всю историю молодежных чемпионатов мира, и уроженец Сахалина стал в нем первым голкипером. Белошейкин дважды завоевывал золотые медали МЧМ и с 14 победами по сей день остается самым побеждающим вратарем в почти 50-летней истории турнира. Уже в 19 лет Евгений дебютировал в составе национальной команды СССР, а в 20 стал основным вратарем сборной, получив 20-й номер от великого предшественника Владислава Третьяка. В те дни никто даже не догадывался, каким трагическим образом закончится карьера талантливого и перспективного голкипера.

Мог не стать хоккеистом

С самого детства Евгений был влюблен в спорт, а привил ему эту страсть его отец. Владимир играл в футбол, выступал за дубль ленинградского «Зенита», но затем они с женой уехали на Сахалин, где Белошейкин-старший возглавил детско-юношескую спортивную школу. На острове у них родился сын Евгений, который со временем стал заниматься горнолыжным спортом и в свои пять лет показывал отличные результаты. Не исключено, что мальчик мог бы вообще не заинтересоваться другими дисциплинами, но семье пришлось вернуться в Ленинград. Там его записали в хоккейную школу СКА, лыжи пришлось сменить на коньки, однако все это не помешало парню стремительно прогрессировать в новом деле. Его первый тренер Евгений Тоболкин уже тогда заявил, что Белошейкин будет выступать за сборную страны, и не ошибся в своих прогнозах. В 17 парень уверенно играл в воротах основной команды СКА и получал похвалу от главного тренера команды Бориса Михайлова.

Не попасть при таких раскладах на радары Виктора Тихонова было просто невозможно. В ЦСКА тогда как раз активно искали замену завершившему карьеру Третьяку, и кандидатура в лице Белошейкина была более чем достойная. В Москве молодой голкипер вывел свою игру на новый уровень и громко заявил о себе на международной арене. За те пять лет Евгений стал чемпионом мира (1986), дважды чемпионом мира среди молодежных команд (1984, 1986) и финалистом Кубка Канады (1987). Также в 1987 году Белошейкин в составе сборной поехал за океан на турнир «Рандеву», где в двухматчевой дуэли команде противостояли игроки из НХЛ. В первой встрече победили хозяева (4:3), а во второй, со счетом 5:3, — советские хоккеисты. Против сборной СССР сыграли такие звезды, как Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Яри Курри, Марк Мессье, а Белошейкин был признан лучшим вратарем турнира, обойдя канадца Гранта Фюра.

Формально Евгению покорилось и олимпийское золото в Калгари 1988 года, однако он стал свидетелем триумфа лишь в качестве зрителя на трибунах. С голкипером тогда произошел печальный инцидент. На последней тренировке перед вылетом в Канаду партнер по команде неудачно упал на Белошейкина и сломал ему ногу. На той Олимпиаде советская сборная выиграла последние в своей истории золотые медали. Когда все вернулись в Москву, высший партийный аппарат страны наградил игроков званием заслуженных мастеров спорта, но Евгений такой чести не удостоился. Не досталась ему и золотая медаль Олимпиады, хотя молодой вратарь внес немалый вклад в подготовку коллектива к турниру и летал туда со всеми. Последние два года дались ему непросто с моральной точки зрения. На Кубке Канады-1987 он сыграл неубедительно и в решающем матче финала уступил место Сергею Мыльникову, а история с Калгари окончательно подкосила уверенность голкипера в собственных силах.

1987 год. Евгений Белошейкин защищает ворота в матче с Канадой.

Депрессия и алкоголь

Постепенно Белошейкин пристрастился к алкоголю, и со временем проблемы с дисциплиной стали мешать его профессиональной карьере. Виктор Тихонов изо всех сил пытался помочь своему игроку, но одного желания тренера в такой ситуации было недостаточно. «Хороший был хоккеист Женя Белошейкин! Однако пил он много, запоями. С дружками, а часто и в одиночку. Что мы только не делали — уговаривали, ругали, лечили в клинике. Однажды заставили вшить «торпеду». А он через несколько дней вырезал ее и опять напился. Тогда я вывел Белошейкина из основного состава команды, объявив: не перестанет пить — выгоню вообще. Хоккей он очень любил, и я думал, что отлученный от него наконец-то образумится. К сожалению, не образумился...» — рассказывал Тихонов. Сезон-1988/89 стал последним для голкипера в составе армейцев. Руководство клуба устало от его постоянных загулов и сделало ставку на 19-летнего Алексея Ивашкина.

Вернувшись в родной СКА, 23-летний Белошейкин нашел в себе силы ненадолго взять себя в руки, на определенном отрезке показал уверенную игру и даже заинтересовал «Эдмонтон». Канадский клуб выбрал голкипера на драфте НХЛ 1991 года в 11-м раунде, но пробиться в основу у Евгения не получилось. В Канаде он принялся за старое, чаще посещал алкогольные магазины, чем тренировки, и довольно быстро отправился обратно на родину. Спасти игрока пытался и Борис Михайлов, который вновь позвал вратаря в СКА, но в ответ ничего, кроме разочарования, не получил. «Когда он играл за сборную, его поведение находилось на грани. Уже тогда можно было предположить, что с ним произойдет какой-то срыв, что до конца он себя так и не раскроет. Так и произошло. И никто в этом не виноват, кроме него самого. Вы думаете, ему никто не пробовал объяснять, чем это все грозит? Поверьте, в наше время воспитывали не только родители, но и школа, спортивная секция, тренер. С ним неоднократно проводили воспитательные беседы, в том числе и я. Но все эти беседы в случае с Белошейкиным давали только временный эффект. Я бы даже сказал, кратковременный», — говорил Михайлов. В СКА голкипера не устроила зарплата, и, забрав форму, он навсегда покинул тренировочную базу клуба.

Последним клубом Белошейкина стал местный «Ижорец», но играл он там скорее для галочки. После трагической смерти отца, которого пьяные хулиганы убили прямо на рабочем месте, вратарь впал в сильнейшую депрессию. Он остался без жены, без друзей, без работы, и даже родная мать выгнала его из дома за постоянные пьянки. Евгений до последнего пытался не опускать руки, чтобы не проиграть эту затянувшуюся битву. В его жизни даже появилась новая любовь. Евгений удочерил детей своей женщины, устроился на работу таксистом, но 18 ноября 1999 года в возрасте тридцати трех лет повесился в комнате питерского общежития.

Евгений Белошейкин.

Продажа медалей

Спустя 20 лет после смерти вратаря его коллекцию трофеев выставили на известном интернет-аукционе, а за 17 наград продавец попросил 4 700 евро. Долгое время считалось, что Белошейкин пропил свои медали еще до смерти, но оказалось, что это не так. «Через пару лет после смерти Евгения его мама побоялась, что награды могут украсть, поэтому отдала на хранение чиновнику ленинградского спорткомитета Малкову, с которым они дружили семьями, — рассказывал «СЭ» известный петербургский телекомментатор Андрей Шестаков, хорошо знакомый с семьей Белошейкина. — В 1996 году этот человек иммигрировал в Германию и увез с собой все медали. Мать Белошейкина умерла, и след исчез. Затем скончался и сам Малков, а его сын Роман совершенно не интересуется спортом. Медали ему были не нужны, поэтому он и выставил их на торги. Племянник Белошейкина (тоже Евгений) очень оперативно сориентировался, слетал и все выкупил».

Белошейкин ураганом ворвался в советский хоккей и так трагично покинул этот мир. Было бы обидно, если бы его заработанные кровью и потом медали попали в руки к чужим людям, да еще исключительно в целях наживы. Евгений был очень способным спортсменом, но так и не смог распорядиться своим талантом должным образом. Однако, несмотря ни на что, он навсегда вписал свое имя в историю хоккея и здорово, что о нем все еще помнят даже по ту сторону океана.