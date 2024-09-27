Тренер увез в Америку почти всю команду детей. Даже сына губернатора, находящегося под санкциями

Александр Антропов считает, что за границей им будет лучше. Но так ли на самом деле?

Уехали сборники и сын чиновника

В последние несколько лет отток российских юниоров за океан заметно сократился. С одной стороны, причина тому в недавно отмененном решении канадской CHL запретить россиянам и белорусам выходить на свой импорт-драфт, через который в лиги системы попадают парни из Европы. С другой, отношение наших клубов к развитию собственной молодежи стало куда более трепетным и ответственным, а предоставляемые ими условия для развития заметно улучшились. Нынче все больше руководителей и спонсоров задумываются о создании полноценных академий, где есть вся база для полноценного роста.

Отпугивает хоккеистов и их родителей количество парней, испортивших свою карьеру слишком ранним вояжем в Северную Америку. Как бы то ни было, важно помнить, что одного универсального и единственного верного пути на вершину не существует. Однако отъезд в минувшее межсезонье на другой континент сразу 17 выпускников екатеринбуржской «Юности-2008» под руководством Александра Антропова стал настоящим шоком. Кажется, еще никогда за границу единовременно не уезжало такое количество парней из одной конкретно взятой команды.

Среди махнувших летом через Атлантику пацанов оказались Егор Шилов и Алексей Власов — два сборника, которые за два года до своего выхода на драфт НХЛ претендуют на выбор в первом раунде. Однако совсем недавно громче других в общественно-политических СМИ прозвучало имя Дениса Паслера — сына губернатора Оренбургской области Дениса Паслера-старшего.

Крепкий габаритный защитник начинал заниматься хоккеем в екатеринбуржском «Спартаковце», но достаточно быстро оказался в руках Антропова. Успел он поиграть и в московском ЦСКА, где провел два полных сезона в команде Валерия Крамского, и после вернулся в «Юность». Теперь же Денис будет развиваться в «Нью Джерси Рокетс» в одной из лиг уровня AAA. Разумеется, последний факт не смогли обойти стороной сразу несколько оренбургских медиа.

«С точки зрения российского законодательства для граждан Российской Федерации нет ограничений для получения образования, спортивных или творческих навыков в других странах. Все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством в отношении государственных служащих, которым является губернатор, были пройдены.

Это стандартная практика в спорте и в хоккее в частности, когда наиболее талантливые спортсмены проходят практику в клубах по всему миру. Несколько оренбургских спортсменов также тренируются в различных зарубежных спортивных клубах по различным направлениям.

После практики игры в ведущих клубах многие из спортсменов становятся знаменитыми игроками российских команд, а многие, играя в НХЛ, защищают честь России на международных соревнованиях», — оперативно отреагировала на громкие публикации пресс-служба главы региона.

Возможно, дабы избежать разговоров о блате и протекции, на данном этапе Денису даже полезно сменить место развития и поехать в страну, где его отец не имеет никакого влияния. В США он сможет доказать, что по-настоящему стоит чего-то как хоккеист, без кривых разговоров и пересудов.

Все бы ничего, но переезд Паслера-младшего резко противоречит риторике его отца. Стоило сыну политика сыграть за «Рокетс», как СМИ моментально вспомнили его слова, которые он произнес после введения в отношении него персональных санкции Великобритании и ряда других западных государств за поддержку СВО: «Все мои личные активы — семья, дом, друзья, работа — в России», — отмечал глава региона летом 2022-го.

На переезде настоял тренер

Единоличным идеологом массового отъезда российских талантов называют главного тренера «Юности» Александра Антропова, непосредственно работавшего с парнями 2008 года практически с момента набора. Задолго до выпуска он сумел убедить два десятка родителей, что их детям просто необходимо уже в совсем нежном возрасте сменить страну развития. Но как вообще произошло возвышение некогда талантливого нападающего, ставшего одним из самых заметных детских тренеров России?

В 2010-х екатеринбуржец, получавший образование в школе челябинского «Трактора» и игравший по детям в одной команде с Вячеславом Войновым, считался одним из самых перспективных форвардов «Автомобилиста». Вряд ли кто-то вообще помнит, что в свое время Александр стал автором первого хет-трика в истории МХЛ, забросив трижды в ворота «Стальных Лис» в сентябре 2009-го. Правда, игровая карьера у него не сложилась. Проведя в КХЛ всего 12 матчей, уже вскоре ему пришлось завершить выступления из-за серьезной травмы. Зато Александр довольно быстро стал одним из лучших детских тренеров России.

Кирилл Капризов и Александр Антропов. Фото соцсети

Изначально Антропов начинал работать в 2014-м с детьми в «Автомобилисте», но спустя короткое время из-за финансовых проблем тогда еще скромного клуба оказался в «Юности» — другой местной школе, которая дала миру Павла Дацюка, Илью Бякина и Алексея Яшина. В ней он за 10 лет и проделал путь от новичка, работавшего только с 2008 годом, до главного тренера всех возрастов.

Сейчас его вполне заслуженно называют одним из лучших специалистов страны. Вместе со своими парнями он неоднократно выигрывал первенство Урала, а весной 2023-го стал победителем финала Первенства России и чуть позже заслужил приглашение поработать с юниорской сборной России U16, за которую выступали сразу несколько его воспитанников.

Тем не менее среди детских тренеров есть и те, кто в кулуарах критикуют его работу. Например, сразу несколько специалистов отмечают упор на огромное количество подкаток и чрезмерную перегруженность тренировочного процесса, предрекая парням из «Юности» спад в тот момент, когда их начнут естественным образом догонять сверстники. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эти утверждения можно будет только через пару-тройку лет.

Интересно, что по-настоящему известным Антропов стал еще в 2019-м, когда начал снимать тренировки своей команды и выкладывать их в социальные сети, набирая миллионы просмотров. На них еще совсем крошечные хоккеисты поражали своей техникой как во время вполне обычных упражнений, так и при прохождении изощренной полосы препятствий. Под впечатлением оказался даже главный шоумен мирового хоккея канадец Павел Барбер, который и познакомил с роликами заокеанскую аудиторию.

Конфликт с Ротенбергом

В 2017-м медийный тренер и его 2008 год, как и вся школа, стали частью разветвленной системы СКА, который начал расширять свою вертикаль за счет регионов. Сближение петербуржцев и «Юности» произошло аккурат в тот момент, когда Дацюк вернулся из НХЛ и высадился в Санкт-Петербурге. Благодаря заключенному договору о сотрудничестве армейцы получили возможность забирать права на выпускников уральцев, ставших выступать под брендом петербургского клуба.

Только плоды ее самого урожайного года Роман Ротенберг не получил. В 2023-м петербуржцы по собственный инициативе расторгли договор с альма-матер Волшебника. Причиной стали непреодолимые разногласия по поводу того, где будут продолжать карьеру лидеры «Юности».

«Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры, которые работают в этих школах, не увозили игроков пачками в США. Бывают ситуации, когда родители договариваются о переезде сами. Этого нельзя допускать. Надо всем вместе работать, чтобы наши хоккеисты оставались в России. Это наша основная задача, а все остальное — мелочи.

Про остальное надо разговаривать с директором и спрашивать, почему было принято такое решение. У меня нет этой информации. Александр Антропов сейчас проводит много времени в США. Смотрю видео — он постоянно там находится. Может, он уже переехал туда?» - задавался вопросом босс СКА.

Однако настоящий скандал с участием команды Антропова разгорелся в апреле этого года, когда екатеринбуржцы намеренно пропустили последние четыре матча Первенства России среди юношей в зоне «Урал — Западная Сибирь» и получили в соответствии с регламентом четыре технических поражения. Причиной максимально странного решения одного из лидеров региона стало желание провалить отбор на Кубок Чемпионов в Сочи, собирающий в начале мая победителей всех зональных первенств, и поехать в эти даты на коммерческий турнир в Северную Америку. Тем удивительнее, что ФХР на эту выходку никак не отреагировала и руководство школы не получило никакого наказания.

Александр Антропов с хоккеистами в Финиксе. Фото соцсети

Как Антропов объясняет необходимость отъезда?

Главный тренер «Юности», выступающей сейчас под брендом D13, никогда не скрывал, что его организация ориентирует воспитанников на ранний отъезд в Северную Америку. Более того, об этом он заявлял публично: «Мы как раз в этом направлении работаем, чтобы отъезд происходил. Это проблема? Для нас это не проблема!

Скажу, что у нас в планах строительство академии либо в Европе, либо в Северной Америке, чтобы дети продолжали свои карьеры там, потому что там уровень намного выше. Мы стараемся работать так, чтобы дети получали возможность пойти за пределы российского хоккея. На нем свет клином не сошелся», — рассказывал он в интервью порталу «overtime.live».

Аргументирует свою позицию Антропов стройно и логично. В его понимании «Юность-2008» настолько хороша и плодовита, что шансы заиграть в профессиональный хоккей на высоком уровне имеют не 3-4 хоккеиста, а все четыре пятерки. А значит, клубная система того же «Автомобилиста» банально не сможет переварить такое количество качественных воспитанников и предоставить им места хотя бы в команде МХЛ. Выход из ситуации он видит только один — распихать своих пацанов за пару лет до выхода на драфт НХЛ по клубам американских юниорских лиг.

Расчет и желание конкретного клуба регулярно заводить в основу по пять человек из одного выпуска школы — это действительно настоящая утопия. Достаточно вспомнить, как еще во время существования Ярмарки юниоров КХЛ «Ак Барс» судорожно не хотел расставаться практически ни с кем из невероятного плодовитого 1996 года рождения. В 2013-м казанцы окольными путями защитили в первом раунде драфта сразу 11 парней из команды Сергея Бажухина.

Вот только уже совсем скоро оказалось, что в команде с перманентно чемпионскими амбициями нет места в составе ни для лидеров вроде Евгения Свечникова и Максима Лазарева, которые из-за отсутствия игрового времени в КХЛ укатили в юниорские лиги Канады, ни для куда менее известных парней вроде Артема Расулова, Марка Марина и Алексея Дерзаева. Стоит ли вспоминать, что ни один из хоккеистов того выпуска не заиграл в родном клубе?

И хотя своей целью молодой коуч называл желание подготовить как можно больше парней для сборной России, сейчас к нему возникают два резонных вопроса. Первый из них на поверхности: почему игроков отправляет на чересчур ранний экспорт школа, которая финансируется из муниципального бюджета?

Второй чуть глубже: почему «Юность», не связанная сейчас договором о сотрудничестве ни с одним из клубов КХЛ, не рассматривает вариант с разбрасыванием своих воспитанников по российским командам, которые испытывают нехватку классной молодежи и готовы предоставить ей место для развития? Агитировать их на переход в топовые организации вроде ЦСКА, СКА, «Ак Барса», «Авангарда» и «Локомотива», где люди и так стоят у друг друга на головах, — абсурд. Но разве с ними не научились успешно работать в более скромных «Торпедо», «Северстали», «Нефтехимике» и условной «Югре», которая здорово развивает молодые кадры в ВХЛ и регулярно поставляет их клубам из элиты.

Иван Мирошниченко. Фото USA Today Sports

В отъезде замешан агент Свечникова, Ничушкина, Орлова и Мирошниченко

Кто же помогал тренеру из столицы Урала организовывать самый массовый отъезд россиян за океан за последние двадцать лет? По нашей информации, Антропов в течение долгого времени предлагал своих игроков русскоязычным агентам, которые работают на североамериканском рынке. Однако общий язык нашел только с Марком Гандлером — хорошо известным советским иммигрантом, который ориентирован на максимально оперативный импорт российских талантов в юниорские лиги США и Канады. Именно он в тандеме со своим многолетним партнером по бизнесу Тоддом Даймондом увозил за океан Станислава Галиева, Ивана Проворова, Дмитрия Орлова, Валерия Ничушкина, Михаила Сергачева, Германа Рубцова, Дениса Гурьянова, братьев Свечниковых, Даниила Гущина и множество других наших хоккеистов.

С одной стороны, многие клиенты Гандлера, покинувшие дом в раннем возрасте, сумели найти себя и стать заметными фигурами в НХЛ. С другой, на условного Проворова, перебравшегося в Пенсильванию из родного Ярославля в 13 лет, можно найти пятерку парней вроде омича Дмитрия Соколова, который до отъезда в Онтарио котировался в скаутских рейтингах чуть ниже Остона Мэттьюса, а сейчас лишь периодически вспыхивает в «Нефтехимике». А очень многие вообще не заиграли на взрослом профессиональном уровне.

Главная проблема его компании в том, что по сравнению с лучшими временами она стала недополучать талантов. В последние несколько лет International Sports Advisors столкнулась на российском рынке с серьезным конкурентом в лице Goldstar Дэна Мильштейна, чей подход к отъездам и выбору места развития клиентов хотя и критикуется, но выглядит куда более гибким и индивидуальным.

Пока киевлянин из Мичигана Мильштейн со своими скаутами успешно пылесосят Россию и Белоруссию, уроженец Кишинева Гандлер, живущий в Нью-Джерси, ощущает их острую нехватку. Сейчас главный проект Гандлера среди тех, кто еще не получил постоянное место в НХЛ — это нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко. За ним же — практически пустота. Поэтому оптовая закупка качественных парней Антропова выглядит как попытка резко пополнить свои запасы и поправить свое положение.