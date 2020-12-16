Столько побед нет почти ни у одной нашей звезды. Он вернул России надежду в Квебеке до подвигов Ковальчука

Сегодня исполняется 40 лет известному нападающему, трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко.

Алексей Терещенко

Родился 16 декабря 1980 года в Можайске.

Нападающий, воспитанник московского «Динамо».

Выступал за московское «Динамо» (1998-2005, 2014-2018), «Ак Барс» (2005-2007, 2009-2014), «Салават Юлаев» (2007-2009), минское «Динамо» (2018-2019), «Авангард» (2019-2020).

Задрафтован «Далласом» в 2000 году под 91-м номером, в НХЛ не играл.

Обладатель Кубка Гагарина (2010), чемпион России (2000, 2005, 2006, 2008).

Трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2012). Серебряный призер ЧМ-2010. Серебряный призер МЧМ-2000.

В красочных тонах принято расписывать звезд первой величины, собирающих основную долю внимания к себе на протяжении всей карьеры — в спортивном, финансовом, медийном и всех остальных планах. Другим славы, наград и разных «ништяков» достается в разы меньше. Лично для меня фигура Терещенко заслуживает того, чтобы о нем вспомнить лишний раз. Перед написанием статьи я специально созвонился с юбиляром и поинтересовался его планами. Не пора ли уходить на тренерскую или руководящую работу? Алексей в ответ лишь усмехнулся и сказал, что заканчивать карьеру он пока не собирается. Удивляться, смеяться или крутить виском у пальца — дело каждого. Но до тех пор, пока на лед выходят мужики старше меня самого, как Яромир Ягр и Здено Хара, я смотрю спокойно на любые вещи. Если игрок хочет, то пусть еще попробует.

Упомянуть же Терещенко в ряду с этими суперзвездами резон у меня есть. Он искренне обожает свое дело, поэтому и стал в нем успешным. Я начинал свой путь в спортивной журналистике примерно в то время, когда юный динамовец делал первые шаги в большом хоккее, выходя в одной тройке с Александром Степановым и, к сожалению, ныне покойным Борисом Зеленко. В 19 лет Алексей съездил на молодежный чемпионат мира, где стал серебряным призером, вторым бомбардиром сборной России и вошел в символическую сборную турнира.

У себя в клубе он всегда оценивался как трудяга и пахарь. Никто бы тогда и не предположил, что этот не самый габаритный парень окажется напрямую причастным к куче побед на разных уровнях. Терещенко фанатично относится к своим обязанностям, поэтому и в 40 не собирается заканчивать. Это стремление помогло ему провести больше 20 сезонов в профессиональном хоккее и везде оставить о себе самые добрые воспоминания. Понятно, что так было в родном «Динамо», «Ак Барсе» и «Салавате Юлаеве», где нападающий выигрывал титулы. Но даже за полсезона в Минске, когда ему уже исполнилось 38, а команда выступала, мягко скажем, так себе, он успел влюбить в себя местную публику. Теплые слова ему болельщики «Динамо» активно писали в комментариях в Instagram.

Количество командных наград — отличная, но не идеальная оценка карьеры спортсмена. Применительно к Терещенко, если подсчитывать его достижения, рука не поднимется написать, что в дело регулярно вмешивался случай. Алексей никогда не считался невероятным талантом, от которого ждут шедевров в каждом матче. Выйти на «убийство» меньшинства, встать на точку вбрасывания, клещами вцепиться в звезду соперника, терпеливо отработать важную смену — вот его главные козыри. Вместе с тем его роль в отдельных турнирах была велика. Речь даже не о плей-офф на клубном уровне.

Во время золотого финала в Квебеке-2008 именно гол Терещенко в третьем периоде вернул надежду. Без него не было бы легендарного дубля Ковальчука. Во втором перерыве той игры капитан команды Федоров произнес каноничную фразу: «Суперлига сидит». А вот Терещенко не присел — и был одним из тех, кто дотащил сборную России до первого титула за 15 лет.

В памяти отложилась еще одна сценка из победного прошлого. Бушующая от эмоций раздевалка российской команды по окончании финала ЧМ-2012. Овечкин, который бегает, как восторженный ребенок, и выговаривает что-то моему коллеге Павлу Лысенкову. Брызги шампанского, победные крики, дым коромыслом и прочие атрибуты, без которых не обходится ни один триумф. Терещенко и его старинный соратник Никулин после первых восторгов уселись в одном из углов рядом с Зинэтулой Билялетдиновым и о чем-то спокойно беседовали, видимо, разбирая втроем детали победы над словаками. Огромное доверие, которое оказывал опытный тренер игрокам, знакомым ему много лет, — это нормально. Именно на таких правильных, ответственных и работоспособных хоккеистах строится любая успешная команда.

Сам нападающий о своих достижениях отзывается скромно, в духе «повезло с партнерами». Наверное, то же самое мог сказать про себя и Брылин, завоевавший три Кубка Стэнли в «Нью-Джерси». В случае с Терещенко говорить о везении не вижу больших оснований. Пять чемпионств в составе трех разных клубов в Суперлиге и КХЛ (из действующих игроков больше только у Зарипова) плюс три золотые медали в составе сборной России — это не цепь счастливых совпадений.

Феноменальный сезон-2008/09 в Уфе с 58 очками и пятым местом в списке бомбардиров регулярки КХЛ, когда он выходил в тройке с Пережогиным и Воробьевым, был бы не по силам заурядному середнячку без искры. Тренеры обожали Терещенко всегда — и Билялетдинов, и Вячеслав Быков, и уже ушедший из жизни Сергей Михалев. Специалисты разные по характеру, по своим взглядам на игру, по поведению. При этом я не могу вспомнить ситуаций, в которых Алексей становился участником скандалов. Возможно, он не всегда был открыт для СМИ, неохотно соглашаясь на интервью. Но при этом Терещенко мог с кем-то из моих коллег спокойно обсудить любой момент после тренировки или в отеле.

И еще один момент. Когда в московском «Динамо» два года назад происходила смена власти, он собрал пресс-конференцию, пытаясь защитить интересы своих партнеров по команде. Говорят, что этим нажил врагов среди новых клубных боссов. Свое понимание о справедливости у него есть. За все эти годы, что с ним доводилось изредка пересекаться, Алексей не изменился. Такой же честный и вежливый человек, с которым приятно переброситься мнениями. Титулы к кому ни попадя в руки не идут. Не знаю, получится ли у него еще поиграть в России или Европе. Зато легко могу представить в хоккее в новом качестве и почти не сомневаюсь, что он справится и с этим вызовом.