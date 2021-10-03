Хоккейные суперзвезды подделывали свой возраст? У российского спорта есть давняя проблема

Разбираемся с темой «переписанных» игроков. Есть масса слухов и подозрений и минимум доказательств.

Подделать возраст ребенку просто

Полагаем, немалое количество человек, хоть немного интересующиеся спортом, слышали о «переписанных» игроках. В детском возрасте ушлые родители подделывают возраст своих детей в сторону его уменьшения, чтобы их «удивительно талантливый» ребенок начал проявлять себя с малых лет, и перед ним зажегся зеленый свет вплоть до первого контракта с профессиональной командой.

По статистике из всех детей, занимающихся хоккеем, профессионалами становится лишь один процент. С небольшой погрешностью это правило работает по всему миру.

Истории о поддельном возрасте характерны не только для хоккея. Слухи о том, что кто-то из великих или просто перспективных спортсменов «переписанный», ходят среди футболистов, баскетболистов, борцов и бог знает кого еще. Исключение составляют лишь гимнастика, фигурное катание и прочие виды, где чем младше ребенок, тем лучше для развития гибкости, не свойственной обычному человеческому организму.

Подделать возраст не так уж и сложно. Желательно проживать или быть прописанным в небольшом поселке, где все друг друга знают. За небольшое вознаграждение можно решить вопрос с государственными органами, а потом спокойно переехать в более крупный город.

Несмотря на огромное количество слухов в детских командах, многократно множащихся бесконечным перешептыванием родителей юных хоккеистов, доказательств и громких разоблачений в российском хоккее еще не было. Есть лишь малое количество подтверждений о переписанных детях, которые если и поиграли на профессиональном уровне, то совсем неярко и очень недолго.

Откуда берутся слухи

Наиболее заметно различие детей в подростковом возрасте. Ни для кого не секрет, что мальчики взрослеют по-разному. У кого-то бурный рост может начаться в 12 лет, у кого-то — в 15-16. Хоккей — силовой и взрывной вид спорта. Каким бы ты ни был технарем и талантливым игровиком, тренер будет отдавать предпочтение более скоростным, устойчивым парням, с сильным броском. Если одному подростку нужно сделать три шага, чтобы вылезти на ворота, а другому все десять, не сомневайтесь, что в первых звеньях будет играть именно большой мальчик, так как российские тренеры в подавляющем большинстве детских команд играют исключительно на результат. Даже те, кому первые места не светят изначально. Наставники будут ставить больших, чтобы вместо 10-го места по итогам сезона занять 8-е.

Если вы посетите матч юношеской команды 12-13-летнего возраста, то вам несомненно бросится в глаза колоссальное различие у детей. На льду одновременно могут находиться ребята ростом 155 и 190 см. Те, кто ниже ростом, непременно стараются, но шансов против длинных рук и ног у них немного. И даже командная игра в пас у «карандашей», как называют тренеры маленьких ребят, не решит исход в их пользу. Пас будет перехвачен, а здоровяк убежит к воротам, одной рукой держа клюшку, а другой оттирая низкорослых защитничков, словно надоедливых мух.

Одного ли возраста эти ребята? А вы идите проверьте! Спросите тренера — тот поклянется вам в честности. Спросите родителей — мнения разделяться. В команде проигравшего соперника вам скажут, что у оппонента добрая половина переписанных. Мнения родителей выигравших разделяться. Сплоченное большинство поддержат «беспристрастного» тренера. Обиженное меньшинство, чьи дети играют редко и мало, по секрету шепнет вам фамилии, чей возраст в команде «на 100 процентов» поддельный.

Тут нужен более наметанный глаз. Ребенок, в 13 лет вдруг доросший до 185 см, как правило, тощий и не очень складный на льду. Он может хорошо бежать, но при контроле шайбы или на улитках терять маневренность, так как ему приходится переучиваться кататься по ходу взросления — мозг не успевает привыкать к новым габаритам. Но вдруг вы видите, что среди 12-летнего «гороха» явно выделяется высокий, хорошо сложенный, уверенный в себе молодой человек. Катание у него близко к мужскому, действие четкие, решения — почти взрослые. Даже в игре с равными соперниками он не уходит со льда без дубля.

Посмотрите на него в подтрибунном помещении, вы увидите рельефного паренька. Поговорите с ним — он ответит вам низким, уже мужским голосом. Позовите маму, вам скажут, что мама осталась в родном городе, а живет он в интернате. Да и нужна ли все время мама в 15 лет? А, стоп. Ему же 12! Получается, половое созревание при таком бурном развитии началось в 10-11 лет? Часто ли вы встречаете подобное?

Проверьте статистику и увидите следующее: до переезда в какие-нибудь условные «Динамо», ЦСКА, «Ак Барс» или «Трактор» мальчишка играл один сезон в каком-то провинциальном городке, забил тучу голов и сразу переехал. Проследить, когда он начал заниматься, за кого был заявлен в 8 лет, когда у детей начинаются первые официальные соревнования, практически невозможно.

Примеры из жизни

Необходимо четко понимать, что из-за огромной конкуренции на детско-юношеском уровне, разговоры и домыслы о переписанных будут продолжаться всегда. В борьбе за место под солнцем хороши любые средства, поэтому придерживаться правила «не пойман — не вор» для стороннего наблюдателя — самое логичное решение. Прекрасно помним, как обвиняли во всех грехах Михаила Григоренко, изначально на фоне сверстников выделявшегося не только своим способностями, но и ростом. Когда-то одному из авторов этого материала рассказали забавную историю. Несколько влиятельных родителей, посчитав, что их отпрысков в ЦСКА ущемляют в угоду привезенному из Хабаровска переростку, организовали собственное расследование. Даже отправились на Дальний Восток, чтобы отыскать оригинальные документы о рождении Григоренко. Но ничего криминального не нашли и обвинили отца юного хоккеиста в том, что тот провел спецоперацию на опережение и подчистил все следы. Настоящий детектив, если это все было бы правдой! Папа Михаила искренне переживал и все время горячился, когда речь заходила о темных делишках вокруг его сына. Возмущение было каждый раз искренним и не верится, что он разыгрывал спектакль.

Десятью годами раньше многочисленные атаки оппонентов выдерживала семья Ильи Ковальчука. Но сам нападающий раз за разом затыкал рты критикам своей великолепной игрой. Это не помешало одному известному тренеру, который сейчас уже отошел от больших дел, в частном разговоре за «рюмкой чая» клятвенно заверять одного коллегу в том, что Ковальчук и Овечкин на сто процентов переписаны. Сам специалист относился к таким вещам как данности. Когда позднее слышишь то же самое в отношении Кирилла Петрова, Панарина, Ничушкина и двух юных вундеркиндов Мичкова с Мирошниченко, то уже ничему не удивляешься. Похоже, такие обвинения будут вечными. Лучший ответ — заиграть на высоком уровне.

Самим тренерам, как правило, нет дела до того, сколько лет в реальности талантливому юноше. Если он на льду решает вопросы и дает результат, то ему все сойдет с рук. В данной ситуации инициативу в свои руки должны брать люди, отвечающие за развитие хоккея в национальном масштабе. Погоня за результатами с самого юного возраста толкает тренеров и родителей на любые «художества». В этом и кроются корни описываемой нами проблемы. Индивидуальное развитие игроков до 14-15 лет должно быть приоритетом, а не медали и кубки, о которых вскоре все забудут.

Вывод

Несмотря на то, что доказательств наличия большого количества переписанных до сих пор нет, проблема эта существует. И таких игроков действительно много. Подозрения в том, что ряд звезд, а точнее их родителей, подделывали свой возраст, остаются. Однако даже этот факт не помешал им раскрыть свой талант. Но в массе своей нечестная практика сильно вредит нашему хоккею. Переписанные дети, в 15 лет расправляющиеся с 12-летними, рано или поздно оказываются в различных сборных. Сначала региональных, а потом и юниорских. Привыкая к игре с наименьшим сопротивлением, они сталкиваются со сверстниками из других стран, а потом и со взрослыми игроками. И тут начинаются проблемы. Будучи непременно лучшими по детям, они чисто психологически не могут справиться с ролью ничем не выделяющихся игроков. И пропадают для хоккея или же становятся посредственностями.

Те же старательные и техничные «карандаши», чье место занимали переписанные, могли бы раскрыться к 17-18 годам, когда догнали бы лидеров по физическим кондициям. А кто-то из тех малышей — даже стать звездами. Но не надейтесь: они давно закончили с хоккеем, как бесперспективные игроки.