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«Я вернулся с того света». Отец братьев Буре перенес инсульт, месяц лежал в коме, но возвратился к жизни

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 10:15
Владимир Буре. Фото Юрий Голышак Владимир Буре. Фото Александр Вильф 1995 год. Павел и Владимир Буре. Фото Дмитрий Солнцев Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре Владимир Буре. Фото Алексей Иванов Владимир Буре. Фото Александр Вильф
Владимир Буре. Фото Юрий Голышак
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Поговорили с двукратным обладателем Кубка Стэнли, знаменитым пловцом Владимиром Буре.

Владимир Буре
Родился 4 декабря 1950 года в Норильске.
Советский пловец, хоккейный тренер по физической подготовке. Звания: заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по хоккею.
Отец хоккеистов Валерия Буре (13.06.1974) и Павла Буре (31.03.1971).
Достижения в карьере пловца: четырехкратный призер Олимпийских игр (бронза в 1968-м, две бронзы и серебро в 1972-м). Двукратный призер чемпионатов мира (серебро в 1973-м и 1975-м). Семикратный призер чемпионатов Европы (золото и серебро в 1970-м, два серебра и бронза в 1974-м, серебро и бронза в 1977-м).
Достижения в карьере тренера: двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (2000 и 2003).
Работа в НХЛ: «Ванкувер» (1994-1998), «Нью-Джерси» (1999-2010).
Работа в КХЛ: вице-президент ЦСКА (2010—2012); советник президента КХЛ.
Работа в сборных: Белоруссия (2015-2017).

Четвертого декабря одному из лучших пловцов в истории СССР и двукратному обладателю Кубка Стэнли в качестве тренера Владимиру Буре исполнилось 70 лет. Сейчас он отдал бы многое, чтобы отпраздновать эту красивую дату на работе, готовя хоккеистов к важным матчам. К сожалению, пока это невозможно.

Три года назад Владимир Буре перенес тяжелый инсульт и едва не умер на операционном столе. Последствия оказались настолько тяжелыми, что заслуженный мастер спорта месяц провел в коме и был вынужден заново учиться говорить и ходить. Сейчас бывший пловец продолжает реабилитацию.

Любимые люди и солнечная погода Флориды помогают сохранять позитивный настрой. Пока интервью даются Владимиру Валерьевичу непросто, однако он с большой радостью согласился пообщаться с корреспондентом «СЭ». Помогла ему в этом жена Юлия.

Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре
Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре
Владимир БУРЕ. Фото Юрия ГОЛЫШАКА, &quot;СЭ&quot;.Владимир Буре: семейные тайны

Возвращение к жизни

В 2017 году известному тренеру предстояла вторая за десять лет операция на сердце. Первая, в 2007-м, прошла успешно. После нее Владимир чувствовал себя прекрасно. Он активно занимался спортом, плавал с аквалангом, успел поработать вице-президентом ЦСКА, советником президента КХЛ и тренером по физической подготовке в сборной Белоруссии. Второе хирургическое вмешательство, к сожалению, пошло не по плану. Операция вместо шести часов длилась 12, а сердце Владимира остановилось на 16 минут. Доктора говорили, что еще секунда — и его не удалось бы спасти.

«Я вернулся с того света. Чувствую себя нормально, хотя до идеала еще очень далеко. Мне немного тяжело говорить. Я все понимаю, но не могу быстро отвечать. Что касается лечения, то приходится пить много таблеток. Это жутко раздражает.

Сейчас стараюсь разрабатывать физическую форму и делаю комплексы упражнений, которые мне составили врачи. Конечно, занятия с ограниченной нагрузкой, но зато практически каждый день я плаваю в бассейне и даже обучаю жену. Результат просто потрясающий. Она уже почти как профессионал. Так что свой тренерский навык я не потерял", — с улыбкой на лице говорит Буре.

В его голосе прослеживаются нотки грусти, ведь Владимир безумно скучает по прежнему образу жизни. При упоминании слова «работа» у бывшего спортсмена буквально загораются глаза. Больше всего он не любит сидеть на одном месте. Даже в почтенном возрасте Владимир никогда не давал своему организму заржаветь.

Занятия спортом и активный отдых всегда шли с ним по жизни. Во многом это заслуга отца. Валерий Буре был ватерполистом, играл на позиции вратаря и стал заслуженным тренером СССР. Владимир часто вспоминает папу и говорит, что многое перенял из его спортивного воспитания: «Отец всегда занимался со мной плаванием. Мне это очень нравилось, и я готов был тренироваться целыми днями. Строгость и сильный характер — это про папу. Без его методик не было бы моих достижений.

Все это помогло мне в воспитании детей. Я мечтал, чтобы они стали олимпийскими чемпионами. Когда родился Валера, я уже брал его с Пашей в бассейн на тренировки. Моя дочь Катя также училась плавать с рождения. Позже она достигла прекрасных результатов в теннисе, заняв 1-е место в национальном юниорском турнире.

Когда Павлу было три месяца, мой отец учил его плавать в ванной. С годами у него получалось все больше. Задатки имелись колоссальные. Такой выносливостью и желанием трудиться мог похвастаться не каждый сверстник. Я действительно считаю, что мой старший сын стал бы известным пловцом. Но в шесть лет ему приглянулся хоккей. Думаю, это решение было правильным".

Владимир Буре. Фото Алексей Иванов
Владимир Буре. Фото Алексей Иванов

Когда работа в радость

В НХЛ на должности тренера по физической подготовке Владимир отработал 15 лет — в «Ванкувере» и «Нью-Джерси». Свои годы в НХЛ тренер вспоминает с особой теплотой. Как говорит он сам, ему очень нравилось работать в такой серьезной организации и делиться опытом с лучшими представителями хоккейного мира.

А в 2010-м Вячеслав Фетисов пригласил Буре в ЦСКА. «Признаться, я жалею о том, что тогда уехал из США. Это было непростое решение для меня. Работа в НХЛ была лучшей в моей жизни. Хотя я благодарен моему близкому другу Вячеславу Фетисову за интересное предложение.

В любом случае это была попытка попробовать себя в новой роли, а это всегда интересно. Могу ли я оценить прогресс КХЛ в последние годы? Нет. После того как вернулся в Америку, не слежу за ней. Дело не в каких-то обидах. Просто для меня эта закрытая глава".

На вопрос, где нравилось больше, в «Ванкувере» или в «Нью-Джерси», Владимир, не задумываясь, называет «Девилз». С ними он выиграл два Кубка Стэнли и приобрел множество друзей. В этом году «дьяволы» отмечали 20-летний юбилей одной из этих побед. На торжественное мероприятие были приглашены все участники того триумфа. Разумеется, Буре не стал исключением.

«Ребята шутили, что злились на меня из-за больших нагрузок, а сейчас благодарят от всей души. У нас был потрясающий коллектив. Сжав зубы, через боль и усталость игроки трудились ради одной цели. Мы проделали колоссальную работу.

Нападающие Сергей Брылин и Скотт Гомес — одни из моих самых близких друзей. Мы постоянно на связи. Я очень рад, что мне довелось находиться с ними в одной команде. Эти ребята были самыми трудолюбивыми в моей карьере", — вспоминает Владимир.

Владимир Буре. Фото Александр Вильф
Владимир Буре. Фото Александр Вильф

Жесткий тренер

Основу тренировочных методик Буре составляет советский опыт. Многим игрокам непросто давались его предсезонные лагеря, но все эти усилия со временем окупались. В одном из своих интервью бывший капитан сборной Белоруссии Алексей Калюжный признавался: «От Владимира Валерьевича вся команда плакала. Что он с нами делал — просто уничтожал! Подходил ко мне каждый день и спрашивал: «Ну, если тяжело, давай что-нибудь поменяем?» Но я сквозь зубы терпел, чтобы это выдержать. Человек на самом деле досконально знает свою работу. В 2015 году на чемпионате мира в физическом плане я снова чувствовал себя молодым. Это его заслуга».

Запомнили свою первую тренировку с Буре и хоккеисты «Нью-Джерси». «Ребята были в шоке. Я решил провести занятие на улице, но начался сильный ливень. Американцы сразу запаниковали и спросили меня, что же будем делать при такой погоде? Я говорю: «Как — что? Бегать». И все мы продолжили тренировку. После того кемпа мне предложили полноценную работу в клубе. Лу Ламорелло улыбался и просил сделать Гомеса звездой. Сказано — сделано. В сезоне-1999/2000 он стал новичком года в НХЛ», — говорит Владимир Буре.

Без дисциплины и строгости в спорте нельзя достигнуть больших высот. Есть мнение, что новое поколение игроков не готово к таким нагрузкам, хотя многое с тех советских времен уже изменилось: «Все зависит от характера и уровня мотивации спортсмена. Когда в начале 90-х я начинал работать в НХЛ, то никто так не тренировался, как принято в СССР. Объемы нагрузок были несопоставимы. Сейчас немало чего из наших методик используется в НХЛ. Чего стало меньше, так это бега. Хотя некоторым игрокам нравится им заниматься. В советское время мы много работали на земле, но затем акцент делался в основном на лед. Проще с россиянами или американцами? Не принципиально. Хотя наши ребята всегда отличались стальной выдержкой и характером», — рассказывает специалист.

1995 год. Павел и Владимир Буре. Фото Дмитрий Солнцев
1995 год. Павел и Владимир Буре. Фото Дмитрий Солнцев

О детях

Тренеры в ЦСКА уверяли, что Валерий превзойдет Павла в плане хоккейных достижений, многие любят поспорить об этом и сейчас. Высказал мнение на этот счет и отец известных хоккеистов: «В этом есть моя вина. Ранний отъезд Валеры в Северную Америку навредил его прогрессу. Если бы он еще немного поиграл за ЦСКА, то в будущем смог бы добиться гораздо большего. Но мы все семьей были вынуждены отправиться через океан и иначе поступить не могли.

Валера выступал в Западной хоккейной лиге (WHL). Это был ужасно грязный хоккей. Игроки хотели драться каждую минуту. О каком мастерстве можно говорить в таких условиях? В том возрасте Валера должен был совершенствовать свой хоккейный интеллект, а не думать о том, как бы его на льду не сделали инвалидом. Хотя результаты в своей команде у Валеры все равно были лучшими".

Буре-младший провел в НХЛ провел 621 матч и набрал 400 очков. Конечно, его не называли «Русской ракетой», он остался в тени своего старшего брата, но многие команды мечтали заполучить его в свои ряды. Сейчас у бывшего форварда тоже все отлично. Он женат на известной актрисе, наслаждается жизнью в Калифорнии и делает собственное вино. Со своим отцом Валерий поддерживает отношения и по возможности навещает. «Мне очень помогает поддержка семьи. Особенно благодарен своей жене. Без нее ничего не смог бы сейчас делать. Она всегда рядом. Младший сын периодически прилетает в гости со своей женой. Супруга Павла тоже привозила внуков. Но с ним мы до сих пор не общаемся», — говорит Владимир.

Об отношениях со старшим сыном он не очень любит говорить. Для Буре-старшего это слишком сложно.

Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре
Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре

Юбилей в Мексике

Свои 70 лет Буре отметил в кругу семьи: «Родные мне сделали сюрприз, и день рождения мы отмечали в Канкуне. Со мной были дочка и супруга. Валера хотел присоединиться, но из-за пандемии у него не получилось. Договорились отложить встречу до лучших времен. Весь день получал звонки и поздравления от друзей, пловцов и хоккеистов.

Кстати, у нас с Игорем Ларионовым дни рождения идут друг за другом — 3 и 4 декабря. Пообщались с ним по телефону. Он сейчас с головой занят подготовкой молодежной сборной к предстоящему чемпионату мира. Мы его очень поддерживаем. Уверен, что у Игоря все получится в тренерской карьере", — говорит Владимир.

На вопрос о том, трудно ли российским тренерам пробиться в НХЛ, Буре с улыбкой отвечает: «Все реально. Главное — цель. Я же как-то попал туда. Вячеслав Фетисов классным специалистом был. Здорово проявил себя в «Нью-Джерси». Тренировки были интересными и оригинальными. В глубине души мне немного жаль, что он не продолжил тренерское дело — с таким-то авторитетом».

В конце разговора бывший пловец рассказал о своем желании вернуться к тренерской работе: «Очень не хватает этого. Готов приступить в любую минуту. Главное, чтобы здоровье позволило».

В карьере Владимира Буре огромное количество достижений. Он стал четырехкратным призером Олимпийских игр, двукратным медалистом чемпионатов мира, а также взял золото чемпионата Европы. Пловец, который оставил огромный след и в мировом хоккее. Все эти победы делают его уникальным. Но хочется пожелать, чтобы главная победа для Владимира Буре была еще впереди.

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