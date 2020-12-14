«Я вернулся с того света». Отец братьев Буре перенес инсульт, месяц лежал в коме, но возвратился к жизни

Поговорили с двукратным обладателем Кубка Стэнли, знаменитым пловцом Владимиром Буре.

Владимир Буре

Родился 4 декабря 1950 года в Норильске.

Советский пловец, хоккейный тренер по физической подготовке. Звания: заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по хоккею.

Отец хоккеистов Валерия Буре (13.06.1974) и Павла Буре (31.03.1971).

Достижения в карьере пловца: четырехкратный призер Олимпийских игр (бронза в 1968-м, две бронзы и серебро в 1972-м). Двукратный призер чемпионатов мира (серебро в 1973-м и 1975-м). Семикратный призер чемпионатов Европы (золото и серебро в 1970-м, два серебра и бронза в 1974-м, серебро и бронза в 1977-м).

Достижения в карьере тренера: двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (2000 и 2003).

Работа в НХЛ: «Ванкувер» (1994-1998), «Нью-Джерси» (1999-2010).

Работа в КХЛ: вице-президент ЦСКА (2010—2012); советник президента КХЛ.

Работа в сборных: Белоруссия (2015-2017).

Четвертого декабря одному из лучших пловцов в истории СССР и двукратному обладателю Кубка Стэнли в качестве тренера Владимиру Буре исполнилось 70 лет. Сейчас он отдал бы многое, чтобы отпраздновать эту красивую дату на работе, готовя хоккеистов к важным матчам. К сожалению, пока это невозможно.

Три года назад Владимир Буре перенес тяжелый инсульт и едва не умер на операционном столе. Последствия оказались настолько тяжелыми, что заслуженный мастер спорта месяц провел в коме и был вынужден заново учиться говорить и ходить. Сейчас бывший пловец продолжает реабилитацию.

Любимые люди и солнечная погода Флориды помогают сохранять позитивный настрой. Пока интервью даются Владимиру Валерьевичу непросто, однако он с большой радостью согласился пообщаться с корреспондентом «СЭ». Помогла ему в этом жена Юлия.

Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре

Возвращение к жизни

В 2017 году известному тренеру предстояла вторая за десять лет операция на сердце. Первая, в 2007-м, прошла успешно. После нее Владимир чувствовал себя прекрасно. Он активно занимался спортом, плавал с аквалангом, успел поработать вице-президентом ЦСКА, советником президента КХЛ и тренером по физической подготовке в сборной Белоруссии. Второе хирургическое вмешательство, к сожалению, пошло не по плану. Операция вместо шести часов длилась 12, а сердце Владимира остановилось на 16 минут. Доктора говорили, что еще секунда — и его не удалось бы спасти.

«Я вернулся с того света. Чувствую себя нормально, хотя до идеала еще очень далеко. Мне немного тяжело говорить. Я все понимаю, но не могу быстро отвечать. Что касается лечения, то приходится пить много таблеток. Это жутко раздражает.

Сейчас стараюсь разрабатывать физическую форму и делаю комплексы упражнений, которые мне составили врачи. Конечно, занятия с ограниченной нагрузкой, но зато практически каждый день я плаваю в бассейне и даже обучаю жену. Результат просто потрясающий. Она уже почти как профессионал. Так что свой тренерский навык я не потерял", — с улыбкой на лице говорит Буре.

В его голосе прослеживаются нотки грусти, ведь Владимир безумно скучает по прежнему образу жизни. При упоминании слова «работа» у бывшего спортсмена буквально загораются глаза. Больше всего он не любит сидеть на одном месте. Даже в почтенном возрасте Владимир никогда не давал своему организму заржаветь.

Занятия спортом и активный отдых всегда шли с ним по жизни. Во многом это заслуга отца. Валерий Буре был ватерполистом, играл на позиции вратаря и стал заслуженным тренером СССР. Владимир часто вспоминает папу и говорит, что многое перенял из его спортивного воспитания: «Отец всегда занимался со мной плаванием. Мне это очень нравилось, и я готов был тренироваться целыми днями. Строгость и сильный характер — это про папу. Без его методик не было бы моих достижений.

Все это помогло мне в воспитании детей. Я мечтал, чтобы они стали олимпийскими чемпионами. Когда родился Валера, я уже брал его с Пашей в бассейн на тренировки. Моя дочь Катя также училась плавать с рождения. Позже она достигла прекрасных результатов в теннисе, заняв 1-е место в национальном юниорском турнире.

Когда Павлу было три месяца, мой отец учил его плавать в ванной. С годами у него получалось все больше. Задатки имелись колоссальные. Такой выносливостью и желанием трудиться мог похвастаться не каждый сверстник. Я действительно считаю, что мой старший сын стал бы известным пловцом. Но в шесть лет ему приглянулся хоккей. Думаю, это решение было правильным".

Владимир Буре. Фото Алексей Иванов

Когда работа в радость

В НХЛ на должности тренера по физической подготовке Владимир отработал 15 лет — в «Ванкувере» и «Нью-Джерси». Свои годы в НХЛ тренер вспоминает с особой теплотой. Как говорит он сам, ему очень нравилось работать в такой серьезной организации и делиться опытом с лучшими представителями хоккейного мира.

А в 2010-м Вячеслав Фетисов пригласил Буре в ЦСКА. «Признаться, я жалею о том, что тогда уехал из США. Это было непростое решение для меня. Работа в НХЛ была лучшей в моей жизни. Хотя я благодарен моему близкому другу Вячеславу Фетисову за интересное предложение.

В любом случае это была попытка попробовать себя в новой роли, а это всегда интересно. Могу ли я оценить прогресс КХЛ в последние годы? Нет. После того как вернулся в Америку, не слежу за ней. Дело не в каких-то обидах. Просто для меня эта закрытая глава".

На вопрос, где нравилось больше, в «Ванкувере» или в «Нью-Джерси», Владимир, не задумываясь, называет «Девилз». С ними он выиграл два Кубка Стэнли и приобрел множество друзей. В этом году «дьяволы» отмечали 20-летний юбилей одной из этих побед. На торжественное мероприятие были приглашены все участники того триумфа. Разумеется, Буре не стал исключением.

«Ребята шутили, что злились на меня из-за больших нагрузок, а сейчас благодарят от всей души. У нас был потрясающий коллектив. Сжав зубы, через боль и усталость игроки трудились ради одной цели. Мы проделали колоссальную работу.

Нападающие Сергей Брылин и Скотт Гомес — одни из моих самых близких друзей. Мы постоянно на связи. Я очень рад, что мне довелось находиться с ними в одной команде. Эти ребята были самыми трудолюбивыми в моей карьере", — вспоминает Владимир.

Владимир Буре. Фото Александр Вильф

Жесткий тренер

Основу тренировочных методик Буре составляет советский опыт. Многим игрокам непросто давались его предсезонные лагеря, но все эти усилия со временем окупались. В одном из своих интервью бывший капитан сборной Белоруссии Алексей Калюжный признавался: «От Владимира Валерьевича вся команда плакала. Что он с нами делал — просто уничтожал! Подходил ко мне каждый день и спрашивал: «Ну, если тяжело, давай что-нибудь поменяем?» Но я сквозь зубы терпел, чтобы это выдержать. Человек на самом деле досконально знает свою работу. В 2015 году на чемпионате мира в физическом плане я снова чувствовал себя молодым. Это его заслуга».

Запомнили свою первую тренировку с Буре и хоккеисты «Нью-Джерси». «Ребята были в шоке. Я решил провести занятие на улице, но начался сильный ливень. Американцы сразу запаниковали и спросили меня, что же будем делать при такой погоде? Я говорю: «Как — что? Бегать». И все мы продолжили тренировку. После того кемпа мне предложили полноценную работу в клубе. Лу Ламорелло улыбался и просил сделать Гомеса звездой. Сказано — сделано. В сезоне-1999/2000 он стал новичком года в НХЛ», — говорит Владимир Буре.

Без дисциплины и строгости в спорте нельзя достигнуть больших высот. Есть мнение, что новое поколение игроков не готово к таким нагрузкам, хотя многое с тех советских времен уже изменилось: «Все зависит от характера и уровня мотивации спортсмена. Когда в начале 90-х я начинал работать в НХЛ, то никто так не тренировался, как принято в СССР. Объемы нагрузок были несопоставимы. Сейчас немало чего из наших методик используется в НХЛ. Чего стало меньше, так это бега. Хотя некоторым игрокам нравится им заниматься. В советское время мы много работали на земле, но затем акцент делался в основном на лед. Проще с россиянами или американцами? Не принципиально. Хотя наши ребята всегда отличались стальной выдержкой и характером», — рассказывает специалист.

1995 год. Павел и Владимир Буре. Фото Дмитрий Солнцев

О детях

Тренеры в ЦСКА уверяли, что Валерий превзойдет Павла в плане хоккейных достижений, многие любят поспорить об этом и сейчас. Высказал мнение на этот счет и отец известных хоккеистов: «В этом есть моя вина. Ранний отъезд Валеры в Северную Америку навредил его прогрессу. Если бы он еще немного поиграл за ЦСКА, то в будущем смог бы добиться гораздо большего. Но мы все семьей были вынуждены отправиться через океан и иначе поступить не могли.

Валера выступал в Западной хоккейной лиге (WHL). Это был ужасно грязный хоккей. Игроки хотели драться каждую минуту. О каком мастерстве можно говорить в таких условиях? В том возрасте Валера должен был совершенствовать свой хоккейный интеллект, а не думать о том, как бы его на льду не сделали инвалидом. Хотя результаты в своей команде у Валеры все равно были лучшими".

Буре-младший провел в НХЛ провел 621 матч и набрал 400 очков. Конечно, его не называли «Русской ракетой», он остался в тени своего старшего брата, но многие команды мечтали заполучить его в свои ряды. Сейчас у бывшего форварда тоже все отлично. Он женат на известной актрисе, наслаждается жизнью в Калифорнии и делает собственное вино. Со своим отцом Валерий поддерживает отношения и по возможности навещает. «Мне очень помогает поддержка семьи. Особенно благодарен своей жене. Без нее ничего не смог бы сейчас делать. Она всегда рядом. Младший сын периодически прилетает в гости со своей женой. Супруга Павла тоже привозила внуков. Но с ним мы до сих пор не общаемся», — говорит Владимир.

Об отношениях со старшим сыном он не очень любит говорить. Для Буре-старшего это слишком сложно.

Владимир Буре. Фото из личного архива Владимира Буре

Юбилей в Мексике

Свои 70 лет Буре отметил в кругу семьи: «Родные мне сделали сюрприз, и день рождения мы отмечали в Канкуне. Со мной были дочка и супруга. Валера хотел присоединиться, но из-за пандемии у него не получилось. Договорились отложить встречу до лучших времен. Весь день получал звонки и поздравления от друзей, пловцов и хоккеистов.

Кстати, у нас с Игорем Ларионовым дни рождения идут друг за другом — 3 и 4 декабря. Пообщались с ним по телефону. Он сейчас с головой занят подготовкой молодежной сборной к предстоящему чемпионату мира. Мы его очень поддерживаем. Уверен, что у Игоря все получится в тренерской карьере", — говорит Владимир.

На вопрос о том, трудно ли российским тренерам пробиться в НХЛ, Буре с улыбкой отвечает: «Все реально. Главное — цель. Я же как-то попал туда. Вячеслав Фетисов классным специалистом был. Здорово проявил себя в «Нью-Джерси». Тренировки были интересными и оригинальными. В глубине души мне немного жаль, что он не продолжил тренерское дело — с таким-то авторитетом».

В конце разговора бывший пловец рассказал о своем желании вернуться к тренерской работе: «Очень не хватает этого. Готов приступить в любую минуту. Главное, чтобы здоровье позволило».

В карьере Владимира Буре огромное количество достижений. Он стал четырехкратным призером Олимпийских игр, двукратным медалистом чемпионатов мира, а также взял золото чемпионата Европы. Пловец, который оставил огромный след и в мировом хоккее. Все эти победы делают его уникальным. Но хочется пожелать, чтобы главная победа для Владимира Буре была еще впереди.