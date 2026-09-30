«Ночью дети должны спать, а не залипать в телефонах». Интервью топового детского тренера

Павел Баулин — о принципах воспитания сильного хоккеиста.

Павел Баулин — один из самых успешных детских хоккейных тренеров последних лет. Среди его воспитанников — Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Илья Каблуков, Иван Николишин и многие другие известные игроки. Сейчас Баулин работает тренером в команде «БУРАН-2012 Москва». В интервью «СЭ» он рассказал о принципах работы с детьми, чрезмерной опеке родителей и многом другом.

Наше поколение спасала улица

— Вы много лет работаете с детьми разных возрастов. Какие главные принципы для вас существуют в этой работе? Чего вы никогда не сделаете в работе с детьми?

— Коварный и достаточно сложный вопрос. Во-первых, надо увидеть самого ребенка — не только его хоккейные качества, а именно спортивное нутро, понять, за счет чего он в дальнейшем сможет прогрессировать.

На начальном этапе достаточно много родителей, которые делают ставку только на хоккей и стараются развивать ребенка исключительно в этом направлении. А потом выясняется, что он в целом совсем не спортивный. Бывали случаи, когда отбираешь ребенка, а родители подходят и говорят: «Но он же у меня практически лучше всех катается, хорошо владеет клюшкой». А я отвечаю: «Понимаете, он в спортивном зале не знает, с какой стороны подойти к футбольному мячу и для чего тот вообще нужен. Да и с прыжками и бегом у него возникают трудности».

Поэтому на начальном этапе основной принцип — разностороннее развитие ребенка. Дальше уже сложнее. Нужен индивидуальный подход, беседы. И, наверное, самое главное — доверие к ребенку. Если ты его отобрал, значит, увидел в нем определенные качества. Стараешься помочь ему развить сильные стороны и подтянуть то, чего не хватает.

— Часто ли бывает, что в раннем возрасте ребенок вообще не выделяется, возникает вопрос, стоит ли ему оставаться в хоккее, а ближе к подростковому возрасту он раскрывается и становится одним из лидеров?

— Когда отбираешь ребенка и наблюдаешь за ним, какие-то качества все равно должны тебя зацепить. Совсем из ничего что-то появляется редко. Гораздо чаще бывает наоборот: ребенку очень многое дано, все легко получается и в хоккее, и в общем спортивном развитии, но не хватает одного качества — трудолюбия. И дальше ему становится тяжелее.

— Трудолюбие можно воспитать с возрастом? Детей ведь зачастую приходится мотивировать.

— Как раз таких детей поначалу заставлять и мотивировать не приходится. Им все дается легко, кажется, что и мотивация не нужна. Но приходит момент, когда надо переступить через себя: что-то начинает не получаться, другие ребята их догоняют. И вот здесь становится очень тяжело.

Не хватает терпения. Причем зачастую не только ребенку, но и родителям. Они начинают искать причины не в самом ребенке, а вокруг него: партнеры не те, тренеры неправильно тренируют, неправильно относятся, уделяют недостаточно внимания. Если раньше ребенок занимал лидирующие позиции в команде, а потом попадает в ротацию и опускается чуть ниже в составе команды, то родитель в первую очередь склонен искать внешние причины такого изменения.

После этого начинаются поиски других клубов. Посмотрите, сколько достаточно хороших ребят начинают бегать по командам, меняют по два-три клуба за сезон. Ни к чему хорошему это, конечно, не приводит.

— Насколько серьезная проблема — чрезмерная родительская опека? Если сравнивать с тем, что было лет 20 назад, дети, наверное, были самостоятельнее. Сейчас бывает по три дополнительные тренировки в день, ребенка перегружают, родители хотят во что бы то ни стало сделать из него хоккеиста или звезду. Насколько это мешает?

— Такая проблема была всегда. Однако в настоящее время очень много внимания уделяется подкаткам и дополнительным тренировкам, что занимает большое количество времени и средств. Если у ребенка что-то отстает и надо какой-то компонент немного поправить — пожалуйста. Но в основном он должен получать все необходимое на командной тренировке.

Если возвращаться к прошлому, наше поколение во многом спасала улица. Дополнительную подготовку дети получали именно там: играли в футбол, баскетбол, зимой — в хоккей. Такой дикий хоккей: маленькие площадки во дворах, зачастую роль поля выполнял укатанный снег на проезжей части. Сейчас все это во многом заменяется подкатками. Но на улице ребята учились выживать в некомфортных условиях, во дворе необходимо конкурировать со старшими ребятами, а также доказать свою состоятельность характером и игрой, а подкатка — это комфортные условия. Там не надо бороться за место под солнцем.

— Вы говорите о значимости футбола, баскетбола и других игровых видов спорта в хоккейной подготовке. Насколько это важно именно для командного мышления и принятия решений? Например, в Швеции, насколько я знаю, дети до определенного возраста параллельно занимаются гандболом и другими видами спорта.

— Думаю, это существует не только в Швеции, а культивируется во многих странах. У нас раньше было то же самое: на уроках физкультуры играли и в баскетбол, и в футбол. Плюс, опять же, двор.

Дело даже не только в том, что разные виды спорта тебя развивают. Они заставляют учиться выживать в разных условиях, терпеть и ждать своего шанса. А нынешнему поколению этого иногда не хватает.

Если ты с детства не привык терпеть и начинаешь искать причины в других, в старшем возрасте тебе придется очень сложно. В МХЛ и взрослых профессиональных лигах конкуренция огромная. Если у тебя нет навыка конкурировать с такими же сильными ребятами, будет тяжело.

— Сейчас вы работаете с 14-летними ребятами. Если сравнивать их с поколением Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова и других ваших воспитанников, в чем главное отличие нынешних детей?

— Все приблизительно одинаково. Разница в возрасте между этими поколениями не такая большая — 10-15 лет. Если брать Москву, раньше было чуть меньше команд и, наверное, чуть выше конкуренция. Условно, было пять-шесть московских команд, в которых собирались достаточно хорошие и перспективные ребята. Сейчас все немного более размыто. А какой-то огромной разницы именно между этими поколениями я не вижу.

— Насколько актуальна проблема гаджетов? В одном из интервью вы рассказывали, что на соревнованиях у детей на ночь забирали телефоны, чтобы они больше общались между собой.

— Дома мы запретить им пользоваться телефонами не можем — там есть родители. А вот на сборах, мне кажется, это делать надо. Не потому, что ты не доверяешь детям, а чтобы немного отвлечь их от гаджетов. Ночью они должны спать, а не, как сейчас говорят, залипать в телефонах.

Плюс очень не хочется, чтобы люди в одной команде общались между собой посредством сообщений или каких-то видео. Они должны общаться вживую, потому что на площадке им тоже приходится непосредственно взаимодействовать с партнерами.

— Есть правило, что в раздевалке перед тренировкой телефонов быть не должно?

— Сейчас они уже более самостоятельные, им 14 лет, но в раздевалке это закон. Ты пришел в ледовый дворец — все, должен думать непосредственно о тренировке или игре и концентрироваться только на этом. Ничто другое тебя уже не должно отвлекать. Вышел из ледового дворца — пожалуйста, волен поступать так, как считаешь нужным. А здесь будь любезен думать, для чего ты пришел и зачем.

Хоккеисты команды «Буран-2012 Москва». Фото ХК «Буран-2012 Москва»

В современном хоккее без движения невозможно

— Раньше многие ребята приходили в хоккей в восемь-девять лет и потом вполне успешно догоняли остальных. Сейчас набор зачастую начинается уже в четыре-пять лет, детей чуть ли не сразу после того, как они научились ходить, ставят на коньки. Как относитесь к такой тенденции?

— По большому счету нормально, если ранняя специализация не идет вразрез с общим развитием ребенка. Важно, чтобы с пяти лет не было только «хоккей, хоккей, хоккей». Пусть он ходит не только на хоккей, но и на футбол, баскетбол, занимается другими видами спорта, плавает. Нужно всестороннее развитие. А случаи, когда люди приходили в хоккей в восемь-девять лет, действительно бывали достаточно часто. Но они же приходили не из ниоткуда. Например, до этого ребенок занимался в другой секции и уже имел определенный спортивный фундамент.

Если у него есть желание и предрасположенность к хоккею, та же ловкость, спортивному мальчишке вполне по силам догнать ребят, которые занимались этим видом спорта год-два. Но, конечно, помимо способностей должно быть огромное желание.

— Летом на драфте НХЛ в конце первого раунда был выбран игрок из страны Карибского бассейна. На льду он начал заниматься хоккеем примерно в 14 лет, а до этого играл на роликах, потому что льда там практически не было. Насколько вообще реально за несколько лет пройти такой путь? Это говорит о сумасшедшем таланте?

— Даже не знаю, не пиар ли это. За четыре года пройти такой путь... Или он действительно сумасшедший талант. Вы говорите, его выбрали в этом году?

— Да.

— Тогда посмотрим. Если скажете фамилию, даже вместе последим, как у него дальше пойдет развитие. Думаю, что в хоккей на роликах он действительно играл, но наверняка бывал и в Америке или других странах, где хоккей хорошо развит.

— Еще одна тенденция современного хоккея — огромный упор на катание. Появилось много отдельных специалистов по этому делу. Почему сегодня этому уделяют такое внимание?

— Жизнь заставляет. В современном хоккее без движения невозможно. Если вспоминать старшие поколения, кого прежде всего выделяли по катанию? Харламова, Макарова, Крутова и Буре. А сегодня, если ты не двигаешься, просто не выживешь.

Во взрослом хоккее уже практически не найдешь игроков, которые плохо катаются и медленно передвигаются по площадке. Поэтому движение и катание — первоочередные навыки.

— Один из ваших самых известных воспитанников — Андрей Кузьменко. С детства было видно, что у него есть потенциал игрока такого уровня?

— Наряду с Андреем Кузьменко я мог бы выделить и Андрея Светлакова, и Ивана Николишина. Думаю, про каждого хоккеиста, который дошел до определенного уровня, можно сказать, что с детства у него были и желание, и способности. Но никто же не может предугадать, что ребенок обязательно станет звездой.

Все этого хотят, но должно сложиться очень многое. В первую очередь — трудолюбие, талант и, наверное, в еще большей степени терпение. Как я уже говорил, многие не умеют терпеть. Если ты умеешь терпеть, вылезаешь из сложных ситуаций за счет трудолюбия и при этом обладаешь хотя бы какой-то долей таланта, можешь многого добиться. Часто говорят: 90 процентов трудолюбия и 10 процентов таланта. А чтобы стать именно звездой, должно совпасть вообще все: талант, трудолюбие, терпение и фарт.

— Насколько внимательно сейчас следите за Кузьменко? Он перешел в «Питтсбург».

— Мне самому очень интересно. Уже который год он меняет клуб и где-то все-таки должен выстрелить. Терпение у него есть, трудолюбие тоже. После стольких лет можно было бы уже вернуться в Россию, но он все равно хочет доказать, думаю, в первую очередь самому себе, что может играть там. И каждый раз ему приходится доказывать это заново. А он действительно может. Раньше Андрей уже показал, что не просто так его пригласили в НХЛ. При этом он, опять же, не был задрафтован.

— У него ведь был великолепный первый сезон в «Ванкувере» — почти 40 голов.

— Он всегда отличался нацеленностью на ворота и желанием сыграть нестандартно, а в современном хоккее это очень ценится.

Стандартных игроков очень много, а нестандартных постоянно ищут. То же самое и с детьми: ты ищешь какие-то нестандартные вещи и цепляешься за ребенка, который даже в спортивном зале, во время футбола или баскетбола, принимает необычные решения. Если такие качества проявляются там, в конечном счете они переносятся и в хоккей.

— Вы много работали с ребятами 1996 года рождения, ездили с ними на юниорский чемпионат мира. Кузьменко на том турнире не играл. Если смотреть на этот год в целом, кажется, что он получился не самым урожайным для российского хоккея. Есть Шарипзянов, Лямкин, Вовченко и другие ребята хорошего уровня, но суперзвезд как будто не появилось. Согласны?

— Задатки были у многих, но от задатков до вершины очень долгий путь. И, опять же, должно все сложиться. Команда действительно была хорошая, добротная, но постоянно шла где-то рядом с чемпионством. На юниорском чемпионате мира немного не хватило фарта, а через два года многие из этих ребят завоевали серебро уже на молодежном чемпионате мира.

— На том ЮЧМ против вас играли будущие суперзвезды — тот же Вильям Нюландер. А в плей-офф вы попали на чехов.

— Да, и как раз в матче плей-офф нам не хватило совсем немного. У чехов были Давид Пастрняк и Якуб Врана — во многом именно эти игроки решили исход матча.

— Недавно Максим Третьяк завершил карьеру. Он был основным в той команде. Еще в школе было видно, что способности у него есть, но взрослая карьера получилась не такой яркой, как многие ожидали. Насколько на него могла давить знаменитая фамилия?

— Думаю, давила достаточно сильно, потому что вокруг него всегда было огромное внимание. На самом деле Макс — очень трудолюбивый парень с детства, который любит конкуренцию и всегда готов конкурировать. Но, еще раз повторю, вокруг него было очень много недоброжелателей, людей, которые постоянно пытались задеть, поддеть.

Думаю, это точно не помогало. Очень важно быть психологически готовым к такому давлению и стараться не обращать на него внимания.

— Сколько ни разговаривал с людьми, которые его знают, все говорят: Макс — хороший, добрый парень. Но есть ощущение, что с давлением он до конца не справился.

— Согласиться не могу, так как в финале первенства России среди команд 1996 года в 2013 году Максим стал лучшим вратарем финала, более того, в КХЛ он играл, значит, у него все получилось. Однако, насколько справился с давлением, ответить может только он.

— Не могу не спросить про Никиту Филатова, от него ведь были колоссальные ожидания.

— Очень большие. Потому что ему все давалось легко. Я почему и начал разговор с таких моментов: когда ребенку все легко дается, кажется, что так будет и дальше.

Мне удалось поработать с Никитой примерно в 13-14 лет, когда я помогал Александру Викторовичу Бирюкову с командой 1990 года рождения. Честно скажу, на таких детей просто удовольствие смотреть. Он действительно мог сотворить на площадке что-то особенное.

Помню один момент. Мы стали чемпионами России с командой 1988 года рождения, где играли Илья Каблуков, Дима Моня, Миша Анисин. Были ребята 1989 года — Максим Гончаров, Рубен Бегунц. А на финал мы взяли и игроков 1990 года, которые были на два года младше: Никиту Филатова, Диму Кугрышева.

И Филатов с Кугрышевым добавили нам глубины состава. Благодаря сплоченности этих трех возрастов ЦСКА — 1988, 1989 и 1990 годов — мы стали чемпионами России, хотя никто этого особенно не ожидал, на тот момент безоговорочными лидерами этого финала были команды из Омска и Челябинска.

Поражало, насколько Никита был заряжен на результат. Думаю, ему было по силам зайти гораздо дальше. Не знаю, что именно с ним произошло. Как я и говорю, чтобы стать большим спортсменом, должно сойтись очень многое.

— Он ведь и в НХЛ начинал очень ярко, сделал хет-трик практически в самом начале карьеры.

— Да, начало было очень многообещающим. Надеюсь, сейчас Никита может своим опытом что-то подсказывать молодым ребятам. Не знаю точно, в какой сфере он сейчас работает, часто вижу его в различных подкастах. Возможно, работает с ребятами, занимаясь агентской деятельностью.

Но своим опытом он точно способен многое рассказать хоккеистам, чтобы они не сворачивали с пути, если хотят чего-то добиться. В этом плане у него колоссальный опыт.

— В том числе объяснить, как не повторять определенных ошибок?

— Конечно. Очень важно учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Павел Баулин. Фото ХК «Буран-2012 Москва»

Не хочется прибегать к мату даже с 14-летними

— Переходя к вашей нынешней работе: как появился вариант с «Бураном» и в чем сейчас заключается ваша работа?

— В конце сезона мне позвонил Максим Александрович Бирюков и предложил помочь. Команда вышла из второй группы в первую. Для меня это достаточно интересный хоккейный проект: будем строить команду. Поговорил с руководством, увидел, что люди бережно относятся к хоккею, любят этот вид спорта и понимают ситуацию.

Выйти из второй группы в первую дорогого стоит, а удержаться там еще сложнее. При этом руководство понимает, что сиюминутного результата может не быть и придется пройти определенный путь, вместе с тем цели и задачи стоят высокие. Будем работать и добиваться поставленных задач.

— «Буран-2012» провел первый матч в первой группе. Результат получился тяжелым. Насколько важно, чтобы такое поражение не надломило ребят? Ведь во второй группе они привыкли быть фаворитами, а теперь выходят против «Спартака», «Динамо» и других очень сильных команд.

— Думаю, ребята не выходили с мыслью, что у них мало шансов. Мы понимали, против кого играем. У соперника действительно очень хорошая, добротная, отлично подобранная команда, которая прошла множество соревнований высокого уровня в России и практически не проигрывает турниры. Но, честно скажу, такого результата все равно не ожидали.

С другой стороны, через это надо пройти. Ребята впервые сыграли на таком уровне, и у нас практически нет людей с опытом выступлений в первой группе — буквально единицы.

Тем более в 14 лет и старше, если ты не играешь на таком уровне, потом адаптироваться очень сложно. Много раз сталкивался с ситуацией: приглашаешь хорошего парня из второй группы, а он не может найти себе места. Там был лидером, а здесь среди таких же сильных ребят уже ничем особенно не выделяется.

Думаю, сейчас каждая игра для нас будет маленькой проверкой на прочность для каждого ребенка. Нам важно увидеть, кто способен проявлять характер преодолевая трудности, а кто может уйти в тень.

При этом считаю, что та игра может стать для многих ребят хорошим импульсом. После нее прошло уже несколько тренировок, и видно, насколько некоторые ребята заряжены.

Думаю, такой результат многих подстегнул еще больше работать на тренировках. Далеко не каждый ребенок способен постоянно заставлять себя тренироваться и выжимать из себя максимум. Наша задача — донести, насколько это важно.

Для меня, например, в свое время было откровением наблюдать за Александром Радуловым. Когда он тренировался в ЦСКА, я специально приходил смотреть, как он работает. В игре он энерджайзер, отдает себя без остатка, и мне было интересно, как такой человек ведет себя на тренировках.

Оказалось, что на тренировке он работает еще сильнее, выжимает из себя максимум даже там, где, казалось бы, можно где-то немного снизить требования к себе.

Думаю, неслучайно он сейчас один из лучших игроков КХЛ, выиграл два Кубка Гагарина подряд. Он однозначно играет ключевую роль в «Локомотиве». Хочется, чтобы каждый ребенок по такому принципу относился к работе и строил свой тренировочный процесс. Мы стараемся донести именно такое отношения к хоккею.

Хорошая команда строится три года, и без конкуренции проблематично. Так что у нас селекция будет продолжаться.

— Какие задачи ставит руководство «Бурана» перед вами?

— Самые высокие. У нас есть три года для построения команды и достижения результата. Он должен поступательно улучшаться, с каждым годом мы должны забираться выше. Организация, питание и экипировка — все на очень высоком уровне. Подобный комплексный подход — большая редкость для спортивных школ.

— Питание — тоже важный момент: чтобы дети после тренировок не фастфудом наедались.

— Конечно. Особенно для растущего организма необходимо сразу после тренировок восполнить потраченные силы.

— Недавно Никита Кучеров сказал, что в современном хоккее остается много тонких игроков, но при этом становится очень много примитива, игра упрощается. Видите такую тенденцию? В детском хоккее бывает, что игру упрощают ради результата?

— Наверное, да. Но здесь многое зависит от отношения тренера. Если довлеет результат, ты будешь требовать от ребенка прежде всего того, что не вредит команде.

А если есть понимание, что ребенок может ошибаться, ситуация другая. Если одна и та же ошибка повторяется из раза в раз — это уже проблема. Но если он ошибся, понял это и прошел через такую ситуацию, считаю, что право на ошибку должны иметь все.

А Кучеров со своей высоты, с его игровой интуицией и мастерством, конечно, имеет право об этом говорить. Он видит, кто находится рядом с ним и как люди играют.

— В одном из интервью встречал фразу, что в работе с детьми вы стараетесь никогда не переходить на мат. Это ваш принцип?

— Не хочется прибегать к мату даже с 14-летними. Но иногда, когда до человека никак не достучаться, приходится встряхнуть. Это может дать результат, но злоупотреблять таким нельзя.

— Если прямо сейчас выделить трех сильнейших российских хоккеистов, кого назовете? Можно брать игроков и из НХЛ, и из КХЛ.

— Сильных игроков очень много, поэтому выделить только троих тяжело.

Но если говорить о тех, кто приходит в голову сейчас, то, конечно, Александр Овечкин. Человек забил больше всех голов в НХЛ. При этом мне кажется, что с возрастом он изменился. Если раньше был в большей степени зациклен именно на голах, то сейчас может отдать такую передачу, что думаешь: красавец.

Потом, наверное, Никита Кучеров. Он умеет на площадке практически все. По-игровому злой, с огромным мастерством. Одно слово — мастерюга.

И Александр Радулов. Мне кажется, в какую команду он ни придет, она всегда будет бороться за чемпионство. Потому что рядом с таким хоккеистом невозможно играть плохо. И тренироваться вполсилы, думаю, он тоже никому не даст.