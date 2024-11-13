Молодежный хоккей при переполненных трибунах. В Петербурге завершился Кубок будущего

Российские молодежная и юниорская сборные сыграли на турнире со сверстниками из Белоруссии и Казахстана.

Молодежь

В прошлые выходные в Санкт-Петербурге завершился Кубок будущего — молодежный турнир, который после отстранения России и Белоруссии от крупных международных соревнований Федерация хоккея России стала проводить регулярно, два раза за сезон.

Кому он нужен? Как минимум — тренерам системы ФХР, которые должны понимать возможности своего резерва на случай неожиданного возвращения на мировую арену. Скорый камбэк на соревнования под эгидой ИИХФ по-прежнему выглядит утопией, но чиновники хотят быть готовы ко всему.

При этом федерация не дергает по ходу сезона тех, кто получает регулярное игровое время в КХЛ и оказывает существенное влияние на игру своей команды. Несмотря на то что предельным для игры на МЧМ в этом сезоне считается 2005 год рождения, парни вроде Даниила Бута, Дмитрия Симашева, Никиты Артамонова, Михаила Иванова или Ивана Демидова в Санкт-Петербург не приехали. Вместо них практику в матчах с не самыми представительными соперниками получили более периферийные хоккеисты. Однако не самого представительного набора, в котором по-настоящему выделялись питерская тройка Лутфуллин — Недопекин — Сураев и Эмиль Пьянов, России U-20 хватило, чтобы стать первой на турнире. Пусть команда Николая Воеводина и не доминировала над соперниками.

Результаты матчей:

Казахстан U-20 — Белоруссия U-20 2:5

Россия U-18 — Россия U-20 3:4

Россия U-18 — Белоруссия U-20 1:2

Россия U-20 — Казахстан U-20 3:2

Россия U-18 — Казахстан U-20 3:2

Россия U-20 — Белоруссия U-20 6:1

Итоговое положение:

1.Россия U-20

2. Белоруссия U-20

3. Россия U-18

4. Казахстан U-20

Хоккеисты молодежной сборной России празднуют победу на Кубка Будущего-2024. Фото ФХР

Юниоры

А вот Россия U-18 была собрана из сильнейших хоккеистов, которые есть в стране на данный момент. Ее костяк составили игроки 2007 года рождения, который достаточно давно нарекли одним из слабейших за последнее десятилетие. И крайне бледная игра лидеров юниорки на Кубке будущего подтвердила тезис о его неурожайности. Те же Курбан Лиматов, Арсений Ильин, Роман Баусов, Дмитрий Исаев, Егор Привалов сыграли на этом уровне достаточно тускло, вряд ли впечатлив десятки энхаэловских скаутов на трибунах. К слову, для последних турнир по-прежнему остается единственной возможностью увидеть доступных для драфта россиян и белорусов в одно время в одном месте.

Совсем неплохо воспользовался своим шансом на краю четвертого звена еще один вундеркинд из системы «Торпедо» Виктор Федоров, приехавший на турнир со «старшим» годом. Потенциально элитный центр, который сейчас котируется на уровне первого раунда драфта-2026, оборону соперника не разрывал, но был крайне полезен в подыгрыше и подтвердил свой высокий хоккейный ай-кью. Впрочем, по-настоящему про этого парня заговорят через год, когда он получит право выступать в КХЛ и ВХЛ.

Однако почти все внимание в питерском «Юбилейном» было приковано к капитану команды U-18 Ивану Рябкину, продолжающему конфликтовать с «Динамо». Его тройка с Ильиным и Прохоровым была лучшей у команды Дмитрия Михайлова, а сам нападающий набрал очки во всех трех матчах. Вот только на турнире юниор с приставкой «топ» точно не доминировал и выглядел крайне слабо для того уровня шумихи, который окружает его. Он регулярно безуспешно шел в обыгрыш «один в один», постоянно переигрывал смены, самоустранялся от игры на возврате и борьбы за шайбы, а также постоянно тратил эмоции и нервы на разговоры с соперниками.

Пока ощущения того, что он сделал хоть какие-то правильные выводы из сложной ситуации в клубе, нет от слова «совсем». На днях в Санкт-Петербург прилетал его американский агент Макс Моливер, который наверняка успел обдумать потенциальный отъезд своего клиента в США. Сейчас сторона хоккеиста взяла двухнедельную паузу и хочет посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация в России, прежде чем принимать окончательное решение. Но если Рябкин продолжит стоять на своем и строить из себя жертву, то уезжать в USHL можно уже сейчас.

Разве мог обойтись турнир в Питере без Романа Ротенберга, который занимает пост первого вице-президента ФХР? Получив небольшой перерыв со своим СКА после крупного поражения от «Сочи», он в минувшую субботу закрыл мини-турнир «3х3» и успел пообщаться с прессой. В микст-зоне он много говорил о развитии хоккея в странах БРИКС, предстоящем Кубке Первого канала и даже прокомментировал вывод из состава «Филадельфии» Матвея Мичкова, но главное — четко обозначил свою позицию насчет потенциального возвращения драфта в КХЛ:

«Моя позиция простая. Если Ивана Демидова сейчас заберут в Хабаровск, то он вообще уедет из России. Развитие хоккеистов должны определять клубы, которые ими занимаются, а не лига. Ты развиваешь хоккеиста 10 лет, а потом приходит кто-то со стороны и диктует, где он будет играть. Это просто дешевое копирование американской модели. Там все совершенно по-другому. Вы знаете мою позицию по этому вопросу изначально — она совпадает с позицией ФХР».

Что по-настоящему удивило, так это приличная посещаемость турнира в Санкт-Петербурге. В субботу и воскресенье организаторам удалось полностью заполнить шеститысячный «Юбилейный». Помогло отсутствие матчей СКА в выходные и бесплатные билеты со свободной рассадкой. Причем билеты разобрали отнюдь не «мертвые души», а большое количество семей с детьми — для них Кубок будущего стал куда более бюджетной альтернативой КХЛ. А ведь изначально казалось, что избалованному спортивными событиями городу со столичной осанкой молодежный хоккей не нужен.