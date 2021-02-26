«Видео боксерской тренировки детей ужаснуло». Колонка Лемтюгова про правильные тренировки

Постоянный эксперт «СЭ» Николай Лемтюгов — о нашумевшем видео из одной из московских школ.

На прошлой неделе «СЭ» опубликовал видео, на котором хоккейный тренер обучает детей драться. Юные спортсмены в шлемах наносят друг другу удары, в том по числе по голове.

Этим тренером оказался 26-летний Андрей Студеникин, работающий в московской школе «Львы ЦХМ» с командой детей 2013 года рождения. О том, почему такие тренировки не помогают юным хоккеистам, — в колонке нашего постоянного эксперта Николая Лемтюгова.

В распоряжении «СЭ» оказалось видео, на котором хоккейный тренер обучает детей драться.



Шок ? pic.twitter.com/kIanTJ33f2 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2021

Видео, на котором тренер учит детей отрабатывать удары по голове на своем партнере, меня сильно ужаснуло. Его мне прислали родители, спросив мнение о подобной «тренировке». Многого я насмотрелся в наше время, но эти кадры шокировали. Порадовало, что не остались в стороне действующие хоккеисты, которые откликнулись мне в личных сообщениях и прокомментировали увиденное. Все сошлись во мнении, что сейчас развитие детского хоккея идет немного не в том направлении. Благодаря таким видео мы понимаем, что уровень тренеров в школах оставляет желать лучшего. Молодые ребята, которые только отучились и окончили университет, пытаются воплотить те идеи и тренировки, которые, возможно, практиковали с ними. Вероятно, поэтому они и не играли так долго.

Посмотрев нашумевшее видео, удивился двум вещам: насколько это неграмотно и неправильно даже в плане того, как он показывает. Этому как раз не надо учить детей 7-12 лет. Все придет само. Достаточно показать юноше, как правильно держаться, за что хватать соперника, чтобы он нанес тебе меньше ущерба. Но самое главное, если ты не будешь хорошо стоять на коньках, у тебя не будет баланса и физической мощи, ничего тебе не поможет. Никто не объяснит, как правильно драться и хвататься. Важно, чтобы ты был оснащен технически. Потому что техничный боксер сильнее физически крепкого. Техника всегда побеждает физику.

Есть важные составляющие для начинающего хоккеиста, которые позволяют успешнее развиться в спорте. Самое главное — режим дня, правильное питание, здоровый и полноценный сон, контроль тренировочного процесса, в который входят самочувствие ребенка и психоэмоциональное состояние, контроль общего здоровья и многогранное развитие. Не стоит зацикливаться только на оттачивании элементов на льду. Важно уметь переключаться с одной работы на другую. Если ребенка этому не обучили, он будет сосредоточен только на хоккее. Так и на играх у него мышление будет работать совершенно по-другому, в отличие от ребят, которые играют в футбол, баскетбол, гандбол, регби.

Таких примеров много. Самый яркий — Всеволод Бобров: летом он играл в чемпионате СССР по футболу, а зимой — по хоккею. Из действующих хоккеистов вспомните Артема Лукоянова из «Ак Барса», который летом вышел на замену в футбольном матче за «КАМАЗ» из ФНЛ. Или многочисленные интервью Александра Овечкина, где он говорит, что мечтает выйти за футбольное московское «Динамо».

Дети должны развивать игровое мышление через разные виды спорта. Когда летом я провожу сборы, делаю акцент именно на этих вещах — все основные компоненты отрабатываются вне льда. Это как космонавты, которые сначала отрабатывают все навыки на земле, а потом в космосе. Так и ребенка надо учить обращаться на земле с клюшками, с мячами, чтобы расширять его спортивный кругозор. Эти виды спорта в будущем помогут ему на льду. Можно подыграть шайбу коньком, если умеешь играть в футбол. Если ты хорошо играешь в баскетбол или ручной мяч, можешь сориентироваться и поймать летящую шайбу рукой. Все эти компоненты нарабатываются вне льда, тем самым ребенок развивается более глобально.

На сборах делаю акцент на работе на «земле», как в группах, так и индивидуально. Тренировки вне льда укрепляют физическое состояние через кроссы, эстафеты, упражнения над стартовой скоростью. Ребенок накапливает ресурсы, которые пригодятся на льду на протяжении всего сезона. И главное — ребенок отдыхает ото льда, переключив организм на другие важные компоненты и комплексы упражнений.