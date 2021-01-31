«Владелец клуба бросил клюшку в Коваленко и сказал: «Уничтожьте их». Мордобой «Витязя» и «Северстали», о котором вы точно не слышали

Защитник череповчан щелкнул в шлем вратарю «Витязя», вызвав гнев у владельца клуба и хоккеистов

Суперлига

«Витязь» — «Северсталь» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Коваленко (Сомик), 4:36 (0:1).

Вратари: Шарпентье — Ламот.

Штраф: 187 — 139.

Большинство: 7 (0) — 7 (0).

Броски: 27 (8+11+8) — 21 (5+9+7).

Три лучших игрока: Ламот (С), Шарпентье(В), Коваленко(С).

Судья: Горский (Саратов).

4 ноября 2006 года. Чехов. «Ледовый хоккейный центр — 2004». 1100 зрителей (1370).

Бойцовский клуб «Витязя» пошумел на закате Суперлиги и в ранней КХЛ. Все помнят матч в Омске или единичные нападения тафгаев на соперников, к примеру на вратаря «Магнитки» Георгия Гелашвили или защитника «Трактора» Александра Рязанцева.

Дирижировал грозным «Витязем» Николай Павлинов, о котором 23 января в «СЭ» вышел материал, вызвавший большой резонанс. Экс-владельца подмосковного клуба, привозившего в Россию североамериканских тафгаев, осудили на 17 лет строгого режима.

Во времена Суперлиги и первых сезонов КХЛ далеко не все матчи транслировались по ТВ или в интернете. И даже какие-то сверхъяркие события не всегда подробно освещались в федеральных СМИ. Скорее, ограничивались сухими отчетами в формате «кто забил, а кто удалился». Яркие и порой неожиданные факты часто оставались малоизвестными для широкой публики. Об одном из матчей с «Витязем», который завершился боем стенка на стенку, вспомнил в эфире нашего YouTube-канала эксперт «СЭ» Николай Лемтюгов.

В сезоне-2006/07 нападающий выступал в «Северстали», которая на тот момент была крепким середняком. В регулярке череповчане стали девятыми, опередив, к слову, СКА и московское «Динамо». Но плей-офф получился коротким — пятиматчевая серия (тогда в Суперлиге играли до трех побед) первого раунда осталась за мытищинским «Химиком»

В «Витязе» же только начиналась эпоха плохих парней. Летом 2005 года Павлинов пригласил первого тафгая — Рида Симпсона. Правда, драться североамериканцу оказалось не с кем. Такой «хоккей» игрокам Суперлиги был чужд, но у босса «Витязя» были свои мотивы. Ему хотелось проучить клубы-олигархи, но отстаивать справедливость он решил не голами и победами, а кулаками и драками.

А с победами дела шли печально. «Витязь» плелся в нижней части таблицы, а в октябре выиграл только два матча из десяти. Затем подмосковный клуб ждала домашняя серия со СКА и «Северсталью». Армейцам «Витязь» благополучно проиграл, а следующим соперником стали череповчане. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что обычный матч регулярки закончится настоящей мясорубкой.

Причем «Витязь» недосчитался ключевой боевой единицы. Тафгай Симпсон пропустил матч с «Северсталью», но и без него у подмосковного клуба нашлись игроки, способные помахать кулаками. Впрочем, первые два периода все было спокойно. Капитан череповчан Андрей Коваленко отличился уже на 5-й минуте с передачи словака Радована Сомика. Долгое время держался счет 1:0, а самое интересное началось в концовке. «Витязь», раздосадованный длительной серией поражений, пытался восстановить равенство, но вместо этого только удалялся.

— Оставалось играть минут шесть, — вспоминает Лемтюгов. — «Витязь» опять получил два удаления, мы выходим «пять на три». Решили сыграть на удержание счета, потому что при 1:0 драться «Витязь» не будет — еще можно спасти игру.

Кому точно матч в Чехове запомнился надолго, так это защитнику Юрию Александрову. Только летом ему исполнилось 18 лет, но для него сезон-2006/07 стал уже вторым в основе «Северстали».

— Юрий стоит с шайбой за воротами, — продолжил Лемтюгов. — Мы вчетвером просто катаемся в средней зоне рядом с игроками «Витязя». В раскат не идем — остается совсем немного времени. Что делает Юрий? Он стоит и не понимает, почему мы не закатываемся. А ему говорят: «Юра, стой, тяни время». Он, видимо, услышал «давай» и начал разгоняться. Естественно, трое обороняющихся его не трогают, а просто откатываются и берут других хоккеистов. Юрий доезжает до точки вбрасывания и щелкает вратарю в лоб. У него слетает шлем — и началось. Я просто стою на льду, и на меня летит человек. Сцепился с ним. Николай Борисович (Павлинов, экс-владелец «Витязя». — Прим. «СЭ») уже выходит на лавку, забирает у впереди сидящего игрока клюшку и копьем бросает ее в Коваленко и говорит: «Уничтожьте их».

Команду своего босса хоккеисты услышали, и на льду начался настоящий мордобой. Никого из чеховцев уже не интересовал счет — им хотелось только навалять сопернику и выплеснуть накопившийся гнев. Защитник «Витязя» Денис Сергеев, отыгравший два сезона в WHL, где он заработал 171 минуту штрафа, сцепился с Сомиком, стянув с него майку и нагрудник. Дальше — больше. Каждый на льду выбрал себе спарринг-партнера и принялся махать кулаками. Любопытно, что хоккеисты «Северстали» не выглядели мальчиками для битья, а дали достойный отпор драчунам из «Витязя». Повздорили даже вратари Марк Ламот и Себастьян Шарпентье. Но дальше словесной перепалки дело не зашло.

— Что в этот момент происходит на лавке «Северстали». Был свисток, нужно меняться. Александр Сергеевич Асташев (тренер «Северстали». — Прим. «СЭ»), царство небесное, говорит: «Выходит второе звено». А они: «Точно второе?». А играли же «пять на три», не пойдет ведь четвертое. Асташев такой: «Да-да, пошли», — вспоминает Лемтюгов.

Второе звено «Северстали» также попало под раздачу. Драка началась прямо на точке вбрасывания на радость местной публике, которую кулачные бои забавили больше, чем голы и красивые комбинации.

— Кому-то нос сломали, Сергей Соин с кем-то столкнулся, — продолжил Николай. — Кто-то выскочил с лавочки «Витязя». Началась грязь. Остается полторы минуты, судья говорит: «Все, закончили играть. 1:0 выиграли — пошли все по раздевалкам». Пока в раздевалку идешь, с трибуны летят харчки, окурки, кепки. Осталось только на голову прыгнуть сверху. Веселые были времена.

Коротко, но содержательно о концовке матча высказался старший тренер «Северстали» Андрей Пятанов. Он и не предполагал, что подобные выходки «Витязя» — только начало эпохи тафгаев. Через несколько лет в Чехов приедут Дарси Веро, Крис Саймон, Брендон Сагден, Джош Грэттон, а позднее Джон Мирасти, Кип Бреннан и Джереми Яблонски. Подмосковный клуб держал в страхе лигу до 2012 года, пока драчуны не разбежались по другим клубам. Перфомансы постепенно заканчивались в том числе из-за ужесточения санкций от КХЛ. Да и Павлинову в то время было не до кулачных забав — в 2011 году у него начали заканчиваться деньги на содержание клуба, и шефство над «Витязем» взял «Газпром».

— Не хочу комментировать безобразия на последних минутах. Это — не хоккей, — сказал после матча Пятанов.