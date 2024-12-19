«Несли людей на дверях и койках». Юные хоккеисты «Арктики» помогали пострадавшим после крушения поезда в Мурманской области

Сами они не пострадали.

Детско-юношеская команда ХК «Арктика» была в поезде, потерпевшем крушение в Мурманской области. Ребята не пострадали сами — и помогли спастись другим. Об этом в своих соцсетях рассказал сам клуб.

В «Арктике» заявили, что юным героям было всего по 15-16 лет. «Парни начали вытаскивать людей из перевернувшихся вагонов, помогали искать людей под завалами, перетаскивали пострадавших в теплые вагоны. Достойная смена подрастает!» — говорится в сообщении.

Сами бросились помогать

Когда произошло крушение, хоккеисты сами изъявили желание помочь пострадавшим. Об этом в комментарии для «Известий» сообщил тренер подростков Олег Мудров: «Ребята проявили инициативу».

Один из парней также сообщил «Известиям» детали произошедшего — по его словам, им было совсем не просто.

«Когда все началось, сразу решили не сообщать родным, чтобы они не волновались. Мы с ребятами оделись, вышли на улицу, увидели два сгоревших вагона, люди кричали. Помогли достать одного мужчину, отнесли его в вагон. Еще восемь человек мы проводили на станцию, троих мы несли на дверях, на койках. Мы должны были помочь, я считаю это своим долгом», — рассказал спортсмен.

Поезд сошел с рельс после столкновения в Мурманской области. Фото Пресс-служба управления МЧС России по Мурманской области

Два человека погибли в катастрофе

Напомним, крушение пассажирского поезда под Кандалакшей в Мурманской области произошло 18 декабря. Следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург состав столкнулся с грузовым. В результате с рельсов сошли три вагона с людьми.

Всего в пассажирском поезде на момент катастрофы находились 326 человек, из них 161 пассажир — в поврежденных вагонах. Всего пострадали 27, в том числе двое погибли — женщина скончалась по дороге в больницу, еще один пассажир погиб уже на территории лечебного учреждения.

По факту произошедшего почти моментально возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). ТАСС назвал причину катастрофы — ею стала неисправность грузового поезда.

«Столкновение произошло в результате самопроизвольного движения неисправного грузового состава с рудой», — сказал собеседник агентства.