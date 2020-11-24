Тренер, вырастивший русских суперзвезд, напал на судей. Простят ли Курдина на этот раз?

Новый скандал с участием первого тренера Никиты Гусева и Никиты Кучерова

Испортить самый блестящий праздник можно всего одним проступком. В воскресенье известный детский тренер Геннадий Курдин устроил скандал в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». Он не сдержался, обматерил по ходу игры 18-летних арбитров Никиту Огнева и Владимира Бутурлина — сына ушедшего из жизни игрока российской Суперлиги и судьи КХЛ Михаила Бутурлина и внука дважды лучшего арбитра России (2002, 2003) Михаила Бутурлина-старшего. Продолжение «теплого» общения после матча протекало уже у раздевалок. Курдин со своим помощником не сдержали эмоций по отношению к судьям и полезли в рукопашную. Обошлось, к счастью, без членовредительства.

Уходящий понедельник для «Авангарда» получился запоминающимся во всех отношениях. Вечером в шикарном стиле был отпразднован 70-летний юбилей клуба. На домашней арене «Динамо» в Москве при стечении ВИП-гостей Владислава Третьяка, Яромира Ягра, Николая Валуева «ястребы» без шансов размазали по льду лидера Восточной конференции «Ак Барс» (3:0). Атмосфера происходящего оказалась чудесной во всех отношениях. Однако через час после окончания матча коллега Алексей Шевченко раздобыл неприятную новость об инциденте с участием Курдина. «Хорошее» окончание праздника — ничего не скажешь.

Версию самого тренера услышать будет нелишним для того, чтобы иметь перед глазами полноценную картину. Допускаю, что словесной перепалкой и парой тычков в духе «ты кто такой» все и ограничилось. Взрослый мужик, которому пошёл седьмой десяток, должен держать себя в руках.

Однако о вспыльчивом характере 61-летнего специалиста разговоры ходят еще с тех пор, как он сам был игроком в 80-х. Скандалы локального масштаба за время работы в детском хоккее с ним случались постоянно. Последний такой случай произошел в феврале нынешнего года, когда Курдин еще работал в Балашихе под крылом большого «Авангарда». На него написали жалобу родители игроков. Видео, на котором тренер, похожий на Курдина, лупит подростков клюшкой, легко находится в интернете. Однако тогда расследование к истине и конкретным результатам не привело.

Сейчас Курдин возглавляет филиал академии в другом подмосковном городе Долгопрудный. В числе воспитанников тренера два Никиты — Кучеров и Гусев, всегда сердечно вспоминающие о своем первом тренере. На ближайший молодежный чемпионат мира с большой долей вероятности поедут защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Марат Хуснутдинов из СКА. С ними Курдин работал несколько лет в Подольске.

Результат он дает по сравнению со многими своими коллегами блестящий, всегда ведет себя прямо и в коррупции, которая скосила многих детских тренеров в России, уличен не был. Осадок, тем не менее, от нынешней истории остался. У меня нет никого желания по примеру известного телекомментатора Александра Шмурнова брать на себя роль «морального камертона» и оценивать поведение Курдина с этической точки зрения. Это должно делать непосредственное руководство тренера и родители детей, которые у него занимаются. Арбитры имеют право обратиться в соответствующие органы. Если же все дело спустят на тормозах, то какие вопросы могут быть к Курдину и его старорежимным методам?