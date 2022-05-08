Зубов — о победе на турнире в Санкт-Петербурге: «Матчи с белорусами не были легкой прогулкой»

Главный тренер сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу над сборной Белоруссии (3:2) в финале товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

— Хочется сказать спасибо игрокам. Ребята сыграли «с самолетов». Многие планировали отдых с семьями. Нам пришлось нелегко. Спасибо им, что приехали и выиграли турнир. Хочу поблагодарить руководство дворца «Юбилейный» за теплый прием и болельщиков, которые поддерживали нас. Мы чувствовали, что играли за страну. По матчу: начало было не то, которое мы ожидали. Белорусы вышли более заряженными. Мы быстро пропустили два гола, неправильно сыграли в меньшинстве. Но важно то, что мы нашли силы, проявили волю к победе и перевернули встречу.

— Что для вас, как для тренера, значит эта победа?

— Она значит многое. Это первый турнир за сборную, которую провел тренерский штаб, включая главного тренера. В канун 9 мая мы обязаны были выиграть турнир. Очень рад, что я был частью этой победы.

— Были ли игры со сборной Белоруссией легкой прогулкой?

— Нет, ну какая прогулка? Вы же следили за всеми матчами. Во второй игре в Туле нам пришлось нелегко, когда соперник к третьему периоду добавил скорости. Мы настраивались на каждый матч, оценивали соперника, знали их сильные стороны. Борьба была во всех четырех матчах.