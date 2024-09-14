Знаменитый вратарь Пашков рассказал, какая книга произвела на него особенное впечатление

Олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков в интервью «СЭ» рассказал о лучшей прочитанной книге за последнее время.

— Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— «Отверженные». Кто-то в юности читает Гюго, а я вот недавно решил с его творчеством познакомиться. Получил огромное удовольствие. Понравилась мне и «Дальняя бомбардировочная». Автор — Главный маршал авиации СССР Александр Голованов. Между прочим, библиографическая редкость, долго эту книжку искал. И не зря! Интересно, достоверно. Не про все военные мемуары можно сказать то же самое.

Еще обожаю перечитывать классиков — рассказы Чехова, романы Толстого, особенно «Воскресение». Ну и конечно, Пушкина. Я вообще люблю стихи. Они не устаревают. Даже читая в десятый раз, открываешь для себя что-то новое.