«Жены хоккеистов называли Тихонова Пиночетом». Вдова великого форварда рассказала о прозвище знаменитого тренера

Супруга великого советского форварда, члена легендарной первой пятерки 1980-х годов Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о прозвище тренера Виктора Тихонова.

— Скотти Боумэн отпустил Славу Фетисова в Москву посреди сезона НХЛ, из Америки, когда узнал, что у него мама тяжело заболела. А у нас так нельзя было, нет. Недаром жены хоккеистов между собой называли Виктора Васильевича Пиночетом. Не помню даже, кто это придумал, — но прижилось сразу (смеется).

За что Тихонову спасибо — сам он театр любил и хоккеистов к этому делу привлекал. Правда, тоже своеобразно. Их привозят в тот же театр Ленинского комсомола или Сатиры на автобусе, мы приезжаем своим ходом. В театре — как бы свидание. После спектакля они снова садятся в автобус, мы им машем и едем домой, а они — на сборы. Зато у ребят и за кулисы была возможность ходить, с актерами общаться. У нас, жен — иногда тоже. (Игорь Рабинер)