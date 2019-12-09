Заявление ФХР о санкциях ВАДА

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением относительно решения исполкома ВАДА.

«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования ИИХФ и ВАДА по борьбе с допингом, — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Сегодня на российский спорт были наложены жесткие санкции. В соответствии с разъяснениями ВАДА, эти санкции могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде, который может смягчить санкции. ФХР примет и будет неуклонно исполнять все решения суда, вступившие в законную силу.

Решение о проведении на территории России международных соревнований по хоккею принимается Международной хоккейной федерацией (ИИХФ).

Наложенные ВАДА санкции распространяются на главные спортивные мероприятия, к которым относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира. Юниорские (до 18 лет), молодежные (до 20 лет) чемпионаты мира и юношеские олимпийские игры не должны попадать под ограничения и хоккеисты примут в них участие в составе сборных команд России под российским флагом.

Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в чемпионате мира-2020 в Швейцарии и в женском чемпионате мира-2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде и вступлении в силу его решения.

В любом случае, Федерация хоккея России в полном объеме выполнит антидопинговые требования, предъявленные ВАДА к атлетам для участия в чемпионатах мира. Кандидаты в сборные команды России регулярно проходят проверку на допинг, пробы проверяются в ведущих международных лабораториях, аккредитованных ВАДА.

В сложившейся ситуации ФХР в сотрудничестве с ИИХФ организует расширенное тестирование спортсменов-кандидатов в сборные команды уже в текущем сезоне.

В сотрудничестве с Олимпийским комитетом России, Минспорта РФ и Международной хоккейной федерацией ФХР будет отстаивать интересы «чистых» спортсменов и полученные права на проведение международных спортивных мероприятий на территории России».

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!