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Защитник сборной России Карпухин: «Авторитетов у белорусов не было. Они играли нормально»

Карпухин отреагировал на победу сборной России 25 над белорусами
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Трактора» и сборной России 25 Илья Карпухин в интервью «СЭ» прокомментировал победу над белорусами (4:0) и поделился впечатлениями от матча в родном Челябинске.

— Волновались, когда выходили на матч перед родными трибунами?

— Была ответственность перед домашними трибунами. Это все равно определенный груз. С другой стороны, родные, близкие, вся арена поддерживали. Положительного — больше. Сильного волнения не было. Стандартный предстартовый мандраж — это нормально. Сильно не волновался, чувствовал себя достаточно комфортно.

— Белорусы особо вас не трогали. Знали, что с вами связываться опасно, ведь вы хорошо деретесь.

— Нет, почему? Как мне показалось, авторитетов у них не было. Они играли нормально.

— Но вы были готовы кого-то опустить на землю, если что?

— Всегда готов.

«Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии в первом матче майского турне (4:0). Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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