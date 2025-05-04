Защитник «России 25» Давыдов о поражении от Белоруссии: «Соперник реализовал свои моменты, а мы — нет»

Защитник «Северстали» и сборной «Россия 25» Тимофей Давыдов поделился мнением о матчах национальной команды против Казахстана (4:1) и Белоруссии (2:4) в рамках турне в Астане.

«Пока рано оценивать это. Займусь этим после всех игр. Сейчас стоит лишь анализировать и исправлять ошибки, которые были. Причины поражения от Белоруссии? Соперник реализовал свои моменты, мы — нет. Матчи с белорусами в Тольятти и Минске будут такими же сложными? Да, встречи с ними всегда проходят в упорной борьбе, с ними интересно играть. У нас в общем плане на каждую игру задача — победить. Мы не смотрим на серию», — приводят «Известия» слова Давыдова.

На следующей неделе «Россия 25» проведет два матча против сборной Белоруссии в Тольятти и Минске.