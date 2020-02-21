Задержан президент Федерации хоккея Москвы

Сотрудники полиции задержали в Москве президента столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева, информирует ТАСС. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба 3 миллиарда рублей.

Тверской суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения ему и трем другим предполагаемым соучастникам преступления в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Срок меры пресечения обвиняемым установлен до 20 апреля. Всем задержанным предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

По данным источника в силовых структурах, следствие полагает, что большую часть похищенных у банка денег, используя свое служебное положение, Менделеев с предполагаемыми соучастниками вывел через подконтрольные им технические и офшорные структуры за пределы России.