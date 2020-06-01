«За что Володе винить себя в гибели Харламова?» Вдова Крутова рассказала о трагедии легендарного форварда
Супруга великого советского форварда, члена легендарной первой пятерки 1980-х годов Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о трагической гибели Валерия Харламова.
— Володя очень любил Валерку Харламова, а тот — его. Валера для него был как старший брат, они с какого-то момента очень сошлись, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте. Она вообще не чувствовалась. Харламов куда-то идет — Крут за ним. Везде его с собой таскал! Мало кто знает, но 17-й номер, под которым Крутов играл в «Ванкувере», он взял в честь Харламова. Они в чем-то были похожи — добрые, хорошие, простые ребята, без намека на величие.
Однажды я в больнице лежала. Эти двое приехали с цветами навестить — и такой концерт устроили... Их не пускали. Так они всю клинику на уши подняли! Скандировали снизу: «Ни-на, Ни-на!» Все подбежали к окнам — а я лежала и боялась подойти. Чтобы все не поняли, что они ко мне пришли. Володю-то тогда еще не узнавали, а Харламова обожали все. В итоге они прорвались, напором взяли, а я к ним на лестницу вышла.
Летом 81-го года они приехали из Италии с Кубка европейских чемпионов, на котором Валеру признали лучшим игроком, а Володя получил сотрясение мозга. А меня в тот же день увезли на «Скорой» на срочную и серьезную операцию. Внематочная беременность. Володя мечтал о девочке...
Ирка Харламова ко мне в больницу приезжала. Вышла я оттуда 20 августа. Через несколько дней Валеру отцепили от сборной. Ира звонит: «Нин, поехали с нами на дачу». А я после операции еще чувствовала себя скверно. Сказала Ире, а она: «Нин, хорошо, мы с дачи вернемся, приезжай к нам — устроим девичник!» 27-го я была на больничном, отвела старшего сына Дениса в детский сад и сказала маме: «Поеду к Харламовой в гости».
И вдруг мама звонит: «Нин, ты еще не поехала к Ире?» — «Нет». — «Заезжай домой быстро. Ты мне очень нужна». Приезжаю — и на маме лица нет: «Звонила Оля Цыганкова — Харламовы насмерть разбились». — «Как? Я же к ним в гости еду...» Ужас.
И той же ночью из Канады звонит Володя. Не говорю ему ничего, отделываюсь общими фразами. Но потом оказалось, что они уже все знали. Это был жуткий удар для всех. Когда сборная прилетела из Канады в «Шереметьево» и прямо оттуда поехала на Кунцевское кладбище к Харламову, я встречала команду в аэропорту и была там вместе с Володей...
За что ему было себя винить? На том Кубке Канады он набрал восемь очков в семи матчах, их пятерка впервые играла в полном составе, и сборная СССР единственный раз выиграла этот турнир. Да еще и канадцев в финале 8:1 обыграла, а Володя в том матче забил свой самый любимый гол в карьере. Когда в меньшинстве ложным замахом убрал самого Ги Лефлера, спокойно прошел к воротам и сделал счет 5:1. (Игорь Рабинер)