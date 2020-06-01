«За что Володе винить себя в гибели Харламова?» Вдова Крутова рассказала о трагедии легендарного форварда

Супруга великого советского форварда, члена легендарной первой пятерки 1980-х годов Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о трагической гибели Валерия Харламова.

— Володя очень любил Валерку Харламова, а тот — его. Валера для него был как старший брат, они с какого-то момента очень сошлись, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте. Она вообще не чувствовалась. Харламов куда-то идет — Крут за ним. Везде его с собой таскал! Мало кто знает, но 17-й номер, под которым Крутов играл в «Ванкувере», он взял в честь Харламова. Они в чем-то были похожи — добрые, хорошие, простые ребята, без намека на величие.

Однажды я в больнице лежала. Эти двое приехали с цветами навестить — и такой концерт устроили... Их не пускали. Так они всю клинику на уши подняли! Скандировали снизу: «Ни-на, Ни-на!» Все подбежали к окнам — а я лежала и боялась подойти. Чтобы все не поняли, что они ко мне пришли. Володю-то тогда еще не узнавали, а Харламова обожали все. В итоге они прорвались, напором взяли, а я к ним на лестницу вышла.