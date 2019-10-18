ЮрКисс и ВладиМир выступили перед Президентом

Кубок «Сириус» в этом году открылся встречей между ярославским «Локомотивом» и сборной Альберты из Канады. Символическое вбрасывание шайбы произвели почетные гости — Президент РФ Владимир Путин и глава международной федерации хоккея Рене Фазель. За ходом игры вместе с Путиным и Фазелем наблюдал и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Для болельщиков и команд в рамках матча открытия Кубка мира по хоккею «Сириус» была подготовлена специальная программа. Легендарная группа «Земляне» поддержала спортсменов и исполнила любимые миллионами поклонников хиты «Поверь в мечту» и «Трава у дома».

Молодые талантливые певцы ЮрКисс и ВладиМир презентовали песню к 75-летию снятия блокады Ленинграда и песню об ушедших маме и папе на стихи поэта Михаила Гуцериева. Лучшей оценкой их творчества стало приглашение на почетную трибуну и личное знакомство с Путиным. Президент пожал молодым артистам руки и пожелал творческих успехов.

Кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд проводится ежегодно с 2011 года. Он объединяет популярные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами турниров своих стран. (Леонид Платонов)