Юниорская сборная России разгромила Латвию на турнире в Минске

Юниорская сборная России (игроки не старше 16 лет) стартовала на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске с уверенной победы над командой Латвии. Дублем отметился Вячеслав Малов, российский нападающий отличился в начале второй двадцатиминутки, он же установил окончательный счет игры. По разу отличились Илья Квочко, Даниил Григорьев, Семен Синяткин и Глеб Трикозов.

Второй матч на Кубке Президентского спортивного клуба российская сборная проведет 9 ноября, соперник — сверстники из Словакии.