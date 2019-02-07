Юкка Ялонен: "Коновалов и Вехвиляйнен – вратари одного уровня"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал поражение от сборной России (2:3) в вынесенном матче шведского этапа Евротура в Ярославле.

– Мы отлично играли, показали хороший хоккей. Бились, здорово начали, открыли счет, сравняли в концовке. Жаль, что проиграли, но я доволен тем, что увидел. Очень зрелищная игра, очень увлекательная. Хорошая проверка и для нас, и для сборной России. У нас было много молодых ребят, и у соперника тоже. Все получили удовольствие.

– Почему не играл Покка?

– У нас 10 защитников. Поэтому мы решили дать Вилле отдохнуть.

– Кто сильнее, Вехвиляйнен или Коновалов?

– Они оба молодцы. Отлично сыграли. Я бы сказал, что они одного уровня. Равны друг другу. И оба очень хороши.