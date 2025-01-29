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Сегодня, 13:35

Фетисов — о желании Гашека вернуть россиян на международные турниры: «Беготня по рынку не добавляет ему ни уважения, ни ума»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека, в котором он пожелал возвращения российских сборных на международные турниры.

«Что-то у него с головой происходит. То он ненавидел Советский Союз, когда жил в Чехословакии, то потом любил советских хоккеистов, позже приехал играть в Россию и получил большие денюжки. Его позиция — проигрышная. Потому что человек метаться не может: он держит либо одну позицию, либо другую. Беготня по рынку не добавляет ему ни уважения, ни ума. Может, он специально это говорит, чтобы мы его обсуждали? Как великого вратаря его, наверное, больше никто не воспринимает», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее экс-голкипер выступал с критикой потенциального допуска сборной России к мировым соревнованиям.

С февраля 2022-го после обострения конфликта на Украине российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Александр Абустин

Доминик Гашек
Вячеслав Фетисов
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