Фетисов — о признании хоккея национальным видом спорта в России: «Президент, губернаторы, министры играют»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

— Как я могу опровергать цифры, которые дал ВЦИОМ. Это подтверждение той работы, тех легенд, тех результатов и нынешних звезд мирового хоккея. Так и есть. Плюс проведена большая работа по строительству крытых катков. Ночная хоккейная лига — беспрецедентный в мировом хоккее проект, который объединяет любителей хоккея. У них есть соревнования, семьями потом едут каждый год на фестиваль в Сочи. Президент, губернаторы, министры играют в хоккей. Так получилось, что в свое время удалось вовлечь в процесс людей. Они все работают на развитие хоккея, — сказал Фетисов «СЭ».