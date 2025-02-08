Фетисов: «Спорт для России всегда являлся частью нашей культуры, досуга и гордости»»

Фетисов раскритиковал тех, кто выступает против спортсменов в Госдуме

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на критику присутствия спортсменов в Госдуме.

«Для нашей страны спорт является государственной политикой. Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать?», — приводит «РИА Новости» слова Фетисова.

По мнению бывшего хоккеиста и тренера, спорт является частью культуры и гордости в России.

«До сих пор кажутся странными комментарии людей в духе «зачем там спортсмены?» Какая-то глупость. Спорт для нашей страны всегда являлся частью нашей культуры, досуга и гордости», — добавил Фетисов.

В 2016 и 2021 годах Фетиов избирался депутатом Госдумы. Также с 2002 по 2004 год он был председателем Госдумы по физической культуре и спорту, а с 2004 по 2008 год — главной Федерального агентства по физической культуре и спорту.