9 мая, 16:30

Фетисов: «На чемпионатах мира у сборной СССР была особая ответственность из-за Дня Победы»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, что советские хоккеисты во время ЧМ, которые проходили по традиции в мае, имели особую ответственность в связи с приближением Дня Победы.

В 1983 году сборная СССР стала чемпионом мира, турнир проходил в ФРГ.

«Это был чемпионат мира, на котором наша пятерка вошла в символическую сборную — такое в истории было два раза. И обычно в эти праздничные дни, где бы мы ни находились, мы искали те места, где можно было бы поклониться. Каждый год, каждый чемпионат мира мы это делали», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Бывший защитник рассказал об атмосфере во время турниров.

«В то время такой поддержки болельщиков не имели, никто туда не выезжал, — сказал Фетисова. — В основном это были представители дипкорпуса. С одной стороны, для нас это была поддержка, мы представляли великий народ и страну, мы выросли на подвигах героев Великой Отечественной войны. Понимали, что на майские праздники приходится чемпионат мира, и мы практически не проигрывали. Понимали всю ответственность, для нас это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм, который уничтожил огромное количество наших людей. Мы рвали на ледовых площадках всех».

Источник: ТАСС
  • Alex K.

    Фетисов же не следит за ЧМ, ему простительно!

    01.06.2025

  • Alex K.

    Вот-вот, что фашизм, что рашизм - одна хрень, вы правы!

    01.06.2025

  • Alex K.

    не соврешь, не лизнешь - не поедешь! фетисов уже тертый калач, знает, что от него хотят услышать

    01.06.2025

  • Serge 129

    Ваша правда: в Италии был фашизм а в Германии нацизм. Но обычно говорят- в сортах говна не разбираюсь)

    01.06.2025

  • андр

    В советское время всегда уделяли внимание датам. А сборная СССР была на контроле.

    09.05.2025

  • АК-63

    Тем более в Германии, где зародился фашизм -------------------------------------------------------- А Муссолини в курсе? В Германии бал фашизм? Почему немцам не сказали?

    09.05.2025

  • Эдуард Гаврилов

    идиот тв вообще смотрел игрв 70х нпчало 80х умник ты видел как играла золотая пятерка ЧЕРТИЛО

    09.05.2025

  • Спринт

    Чемпионаты мира по хоккею в 80-е годв, в основном, проходили с конца марта по середину апреля. А в 1983 году в ФРГ заключительный матч ЧМ состоялся 2 мая 1983 года. И госдумовец Фетисов, по привычке думовской, соврал про некое пращднование Дней Победы во время мировых чемпионатов.

    09.05.2025

  • zukunft

    9 мая 2013, Хельсинки, Россия -Франция 1:2.

    09.05.2025

    • Дедунов: «Сейчас любые игры за сборную — это хороший опыт»

    Молодежная сборная России в овертайме обыграла сборную Студенческой хоккейной лиги

    Takayama

