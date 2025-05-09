Фетисов: «На чемпионатах мира у сборной СССР была особая ответственность из-за Дня Победы»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, что советские хоккеисты во время ЧМ, которые проходили по традиции в мае, имели особую ответственность в связи с приближением Дня Победы.

В 1983 году сборная СССР стала чемпионом мира, турнир проходил в ФРГ.

«Это был чемпионат мира, на котором наша пятерка вошла в символическую сборную — такое в истории было два раза. И обычно в эти праздничные дни, где бы мы ни находились, мы искали те места, где можно было бы поклониться. Каждый год, каждый чемпионат мира мы это делали», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Бывший защитник рассказал об атмосфере во время турниров.

«В то время такой поддержки болельщиков не имели, никто туда не выезжал, — сказал Фетисова. — В основном это были представители дипкорпуса. С одной стороны, для нас это была поддержка, мы представляли великий народ и страну, мы выросли на подвигах героев Великой Отечественной войны. Понимали, что на майские праздники приходится чемпионат мира, и мы практически не проигрывали. Понимали всю ответственность, для нас это была дополнительная мотивация. Тем более в Германии, где зародился фашизм, который уничтожил огромное количество наших людей. Мы рвали на ледовых площадках всех».