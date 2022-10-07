Быков: «Жду, когда Федерация хоккея найдет правильные шаги для дальнейшего развития»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о русофобии в мировом спорте.

«Переживаю за сборную команду и сложившуюся ситуацию. Жду, когда наши руководители лиги и Федерации хоккея найдут какие-то правильные шаги для дальнейшего развития. Думаю, что сейчас есть мировая тенденция к русофобии, и она будет продолжаться. Познать душу русского человека дано не каждому. К сожалению, не многие её распознали. В какой-то степени это наша вина, но мы открытая нация — кто захочет, тот узнает», — приводит слова Быкова Legalbet.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.