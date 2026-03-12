Быков — о переизбрании Третьяка: «Говорит о доверии со стороны государственных органов»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента ФХР.



«Перезизбрание Третьяка — это признак доверия. Значит работа за предыдущий период была проделана качественная, и всех членов исполкома она удовлетворила. Будучи работником Федерации на посту главного тренера сборной мы были в постоянном контакте с Владиславом и его опыт, поддержка и помощь в создании условий для команды были профессионально отработаны. Это сказывалось на атмосфере вокруг и внутри сборной. Совместно мы прошли очень динамичный период по возвращению команды на передовые позиции на международной арене. Переизбрание Владислав Третьяка говорит о доверии со стороны государственных органов к нему и его деятельности на этом посту», — сказал Быков «СЭ».

Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.

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