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7 февраля 2025, 15:04

Вратарь системы «Питтсбурга» Мурашов рассказал, с кем общается в команде

Сергей Ярошенко

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал, с кем он общается в клубе.

«В «Уилкс-Бэрри» очень хороший коллектив, ребята обученные, мастеровитые. Классный коллектив, атмосфера, видна серьезная тренерская работа и серьезный подход руководства. Все понимают, что команда АХЛ — это ступенька к НХЛ. Так что нынешний успех закономерен. Рад быть частью этой команды. Мы много общаемся с Пономаревым и Кныжовым, проводим время вместе. Русская душа тянется к русской душе. Вася и Коля — открытые ребята», — цитирует Мурашова «ВсеПроСпорт».

20-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. На драфте 2022 года Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте в четвертом раунде под общим 118-м номером.

Источник: ВсеПроСпорт
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Сергей Мурашов
Хоккей
ХК Питтсбург Пингвинз
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