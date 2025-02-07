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7 февраля 2025, 14:03

Вратарь системы «Питтсбурга» Мурашов рассказал о работе с женщиной-менеджером

Сергей Ярошенко

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал, что не общался с ассистентом генерального менеджера фарм-клуба и олимпийской чемпионкой в женском хоккее Амандой Кессел.

«Руководство прежде всего взаимодействует с тренерами. Мы пересекаемся, но конкретного диалога не было. Пару раз меня здесь поздравляли с различными достижениями, что приятно. Иногда вижу руководство на играх, у раздевалки, в том числе Аманду. Но я, честно говоря, не совсем знаю, какие у нее обязанности», — цитирует Мурашова «ВсеПроСпорт» .

20-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. На драфте 2022 года Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте в четвертом раунде под общим 118-м номером.

Источник: ВсеПроСпорт
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Сергей Мурашов
Хоккей
ХК Питтсбург Пингвинз
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