«Володя встал на дыбы из-за Харламова». Вдова Крутова рассказала, как хоккеисты чуть не подрались с кавказцами

Вдова советского форварда Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о конфликтной истории, когда ее муж вступился за Валерия Харламова?.

— Вывести Володю из себя было почти невозможно. Я уже иногда дома завожусь: «Можно хоть иногда с тобой поругаться?» А он так спокойно: «Денис, налей маме валерьяночки». Помню только, как один раз он вступился в ресторане за Валерку Харламова.

У нас было два любимых ресторана — «Советский» на Ленинградке и «Союз» на «Речном». И вот тогда мы в «Союзе» отмечали, кажется, победу в чемпионате СССР. Вся команда была, в том числе муж и жена Харламовы. Я, помню, танцевала с Валеркой, он — с Иркой. И там сидела компания кавказцев. Шумные, заводные.

Мы танцуем с Харламовым, танцпол забит людьми. И в танце кто-то кого-то случайно задел. А Володя подумал, что кто-то нарывается на Харламова. И встал на дыбы. Как же, тронули его старшего брата! Наверное, за меня бы так не встал, как за Валеру! Произошла небольшая потасовка. Но когда эти кавказцы узнали Харламова и других ребят — все, начались дружба и братание. (Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Нины Крутовой