«Вода выливалась через щеку. Там была дыра». Вдова знаменитого хоккеиста рассказала о его травме

Супруга великого советского форварда, члена легендарной первой пятерки 1980-х годов Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о травмах супруга.

— Да, больно ему бывало часто, попадало прилично. Но он все время говорил: «Это хоккей, это не шахматы!» И все время почему-то все по лицу. Один раз приехал такой, что я дверь открыла — и чуть в обморок не упала. Лешка Касатонов, что ли, на тренировке шайбой засветил — она ему под шлем попала. Все лицо, перекореженное было.

Еще как-то на Призе «Известий» в Москве ему аж дырку над губой и в щеке сделали! Приличный шрам остался. Рассказывал: «После игры пью воду и понять не могу — она в горло не проходит. Потом понял — через щеку выливается». А уж соперники его на пятачке, куда он все время лез, как обрабатывали...

Но за пределами льда — совсем другой! Моя мама даже говорила: «Нин, на площадке он такой шустрый, быстрый, а идем мы с ним к троллейбусной остановке, и уже я ему говорю: «Вов, давай быстрее». Он даже не ускорится никогда!» У него была медленная походка, спокойная. И ноль агрессии, хотя на льду — боец бойцом. На поле и в жизни — два совершенно разных человека.