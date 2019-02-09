Дичь в детском хоккее в Москве. Отцу игрока выстрелили в голову из пистолета

Как стало известно "СЭ", во время матча команд 2008 года рождения "Северная Звезда" - "Дмитров" случился конфликт с участием родителей хоккеистов. По нашей информации, во время игры, которая проходила в рамках Кубка Москвы среди юношей 2008 г.р. и состоялась сегодня в Спортивной школе №2 в Медведково, поругались двое отцов игроков "Дмитрова".

Что же не поделили папы хоккеистов? По данным "СЭ", между ними уже несколько месяцев существовала вражда, связанная с бизнесом. По словам очевидца конфликта, сегодняшний инцидент спровоцировала супруга одного из них. После этого ее муж оскорбил и толкнул другого родителя, заявив: "Твои часики тикают. Я тебя заказал!" Затем разговор, который происходил около ледовой площадки, продолжился в буфете, где оскорбленный мужчина достал травматический пистолет "Оса" и выстрелил в соперника. Тот упал и потерял много крови. К счастью, пуля прошла по касательной.

Стрелявший сдался в руки сотрудников правопорядка и в настоящее время находится в одном из столичных ОВД. Пострадавшему замотали голову бинтами и доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе МВД РФ по Москве сообщили о факте произошедшего, однако не подтвердили, что инцидент произошел в спортивном сооружении.

- В районе 17 часов на улице Заповедная произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, - говорится в заявлении пресс-службы.

Стрелявшему из пистолета отцу хоккеиста предъявлено обвинение по статье "Хулиганство"