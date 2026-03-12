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Третьяк: «Не чувствуем какого-то международного опыта»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги работы организации в период с 2022 по 2026 год.

— За четыре года ФХР выполнила все задачи?

— Многое выполнено. Не все от нас зависит. Уже четыре года не участвуем. Рады, что играем с Казахстаном, Белорусскими друзьями. Не чувствуем какого-то международного опыта. Конечно, хотим строить больше катков, расширять детско-спортивные школы. Хотим, чтобы наша молодежь не уезжала, вызываем их в сборную. Даем им эту возможность, — сказал Третьяк журналистам.

12 марта в Москве состоялась отчетно-выборная конференция ФХР, где Третьяк был переизбран президентом.

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Владислав Третьяк
ФХР
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