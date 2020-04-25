Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил московских врачей за работу.

— Дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня от многих россиян и спортсменов сказать вам слова благодарности от всего сердца, — обратился к врачам Третьяк. — За то, что вы делаете это с душой, c большим сердцем, помогаете людям, которые в этом нуждаются. К сожалению, вы сейчас на самом краю этой борьбы со злом, которое пришло в нашу страну. Я хорошо знаю работу врачей, поэтому хотел бы еще раз вас поблагодарить и пожелать крепкого здоровья.

По последним данным Роспотребнадзора, в Москве по состоянию на 25 апреля 39 509 зараженных коронавирусной инфекцией, 3047 выздоровевших и 366 умерших. Столица лидирует по количеству заболевших коронавирусом в России.