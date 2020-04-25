Владислав Третьяк поблагодарил московских врачей за работу
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил московских врачей за работу.
— Дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня от многих россиян и спортсменов сказать вам слова благодарности от всего сердца, — обратился к врачам Третьяк. — За то, что вы делаете это с душой, c большим сердцем, помогаете людям, которые в этом нуждаются. К сожалению, вы сейчас на самом краю этой борьбы со злом, которое пришло в нашу страну. Я хорошо знаю работу врачей, поэтому хотел бы еще раз вас поблагодарить и пожелать крепкого здоровья.
#Скажиспасибоврачам Советский хоккеист и тренер Владислав Третьяк присоединился к эстафете благодарности? ? От лица спортивного сообщества и от себя лично Владислав Третьяк поблагодарил всех медицинских сотрудников за их самоотверженный труд и пожелал крепкого здоровья. @russiahockey ? Давайте все вместе поддержим медиков в эти нелегкие времена. Просто запишите видео с добрыми словами и не забудьте поставить хэштег? ? #стопкоронавирус #сильнеекороны #коронавируснепройдет #коронавирус #коронавирусмосква #москва
По последним данным Роспотребнадзора, в Москве по состоянию на 25 апреля 39 509 зараженных коронавирусной инфекцией, 3047 выздоровевших и 366 умерших. Столица лидирует по количеству заболевших коронавирусом в России.