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16 мая, 21:06

Третьяк — о том, можно ли называть матчи против сборной Белоруссии Суперсерией: «Не надо сравнивать эти матчи»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отказался сравнивать товарищеские матчи с командой Белоруссии с Суперсерией против Канады 1972 года.

«Суперсерия — это игры 1972 года против Канады. Не надо сравнить их с матчами с Белоруссией. Можно сказать, что это серия матчей, ведь мы играем с одной и той же командой. Когда говорят Суперсерия, то играют ведущие хоккеисты и команды. 1972 год, 1974-й, Кубок Канады — это можно назвать Суперсерией. Не принижаю достоинств матчей с Белоруссией. Я бы назвал это серией игр», — сказал Третьяк.

Суперсерия СССР — Канада впервые прошла в 1972 году. Она состояла из восьми товарищеских хоккейных матчей между двумя сборными. Канадцы одержали четыре победы, хоккеисты СССР — три. Один матч завершился вничью.

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Владислав Третьяк
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