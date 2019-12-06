Владислав Третьяк: «На Кубке Первого канала сыграет состав, приближенный к олимпийскому»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду, что главный тренер сборной России Алексей Кудашов сможет проявить себя и добиться результата с командой.

— У нас есть доверие к нему, мы надеемся на него, поэтому дали ему возможность работать, — рассказал Третьяк в эфире «Россия 24». — Посмотрим, как будет дальше, никто ни от чего не застрахован. Мы ждем результата.

У него есть Евротур, где можно проверить молодежь, и чемпионат мира. Этот турнир тоже важен, поскольку мы давно его не выигрывали

Кудашов возглавил сборную России в июле этого года, сменив Илью Воробьева. Ранее он входил в состав тренерского штаба сборной России с 2018 года.

В Москве на Кубке Первого канала у нас сыграет состав, приближенный к тому сильнейшему, олимпийскому составу. То есть если бы завтра была Олимпиада, эти игроки, которые вызваны сейчас, выступали бы на ней. Мы хотим посмотреть наших лучших хоккеистов на сегодняшний день.

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